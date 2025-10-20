Lula parabeniza presidente eleito da Bolívia e reforça cooperação bilateral

Na mensagem, Lula destacou o clima de tranquilidade e harmonia que marcou o processo eleitoral boliviano - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou, na manhã desta segunda-feira, 20, uma carta ao presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, felicitando-o pela vitória no segundo turno das eleições realizadas no domingo, 19.

Na mensagem, Lula destacou o clima de tranquilidade e harmonia que marcou o processo eleitoral boliviano, classificando-o como uma demonstração do compromisso da sociedade do país vizinho com a democracia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O compromisso da sociedade boliviana com a democracia deve seguir norteando toda a nossa região”, afirmou o presidente, em comunicado nas redes sociais.

Lula também reiterou que o governo brasileiro considera a relação com a Bolívia uma prioridade, ressaltando os laços históricos e a extensa fronteira compartilhada entre os dois países.

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo”, escreveu.

O petista ainda enfatizou a importância da Bolívia como parceira estratégica na consolidação de uma América do Sul “mais integrada, justa e solidária”.