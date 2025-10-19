Senador de centro-direita Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia

Candidato presidencial da Bolívia pelo Partido Democrata Cristão (PDC), Rodrigo Paz - Foto: Jorge Bernal / AFP

O senador de centro-direita Rodrigo Paz foi eleito neste domingo (19) presidente da Bolívia, ao vencer no segundo turno o ex-presidente de direita Jorge Quiroga, segundo a contagem oficial do Tribunal Supremo Eleitoral com mais de 97% das urnas apuradas.

Paz obteve 54,5% dos votos apurados, contra 45,4% de seu rival. O economista de 58 anos, filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), põe fim a 20 anos de governos socialistas e terá o desafio de tirar a Bolívia de sua pior crise econômica em quatro décadas.

Mais de 7,9 milhões de bolivianos escolheram entre o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), engenheiro de 65 anos, e o senador Rodrigo Paz, economista de 58 anos. Ambos concorreram para reverter a pior situação econômica do país em quatro décadas.

As mesas de votação fecharam às 17h de Brasília e foram iniciados os preparativos para a contagem manual de votos. A contagem rápida e as pesquisas de boca de urna estão autorizadas a serem divulgadas nos meios locais a partir das 21h de Brasília.

Paz, senador de centro-direita e filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), propõe uma forte descentralização e um "capitalismo para todos": um programa de formalização do trabalho, com redução de impostos e eliminação de barreiras burocráticas.