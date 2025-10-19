Roubo no Louvre: conheça as nove peças levadas em ação rápida

Entrada do Museu do Louvre, em Paris - Foto: AFP

As atenções do mundo, neste domingo, 19, se voltaram para Paris, capital da França, devido ao roubo de nove peças levadas em uma ação de bandidos no Museu do Louvre, que durou sete minutos.

Dos itens levados, apenas um foi recuperado até agora: o de uma coroa real que pertenceu à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III — sobrinho da Napoleão Bonaparte. A joia, composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, foi encontrada em uma rua próxima ao museu, segundo a agência de notícias AFP, com base em uma fonte das investigações do caso.

O acervo levado incluía peças que pertenceram à imperatriz Maria Luísa, esposa de Napoleão Bonaparte, além de joias de Hortênsia, enteada do imperador e rainha da Holanda, e de Maria Amélia, esposa do rei Luís Felipe e última rainha da França.

De acordo com o Ministério do Interior francês, foram levados um colar, um par de brincos, um conjunto de colar e brincos e um broche, joias consideradas "de um valor inestimável". Já conforme o governo da França, após a ação, os criminosos fugiram em uma scooter, localizada horas depois do roubo.

Veja abaixo a lista das peças roubadas do museu:

Tiara de pérolas da imperatriz Eugênia

A tiara tem 212 pérolas, sendo 17 em forma de gota, 1.998 diamantes e 992 rosas lapidadas, e faz parte de um conjunto criado para a imperatriz Eugênia logo após seu casamento com Napoleão 3º, em janeiro de 1853.

A joia foi vendida no leilão dos Diamantes da Coroa em Paris em 1887 por um joalheiro e depois por um príncipe, e passou a fazer parte do acervo do Louvre após ser adquirida em um leilão em Genebra em 1992 e doada ao museu.

Brincos de safiras das rainhas Hortênsia e Maria Amélia

Os brincos pertencem a um conjunto que incluía diadema, broches, pente e braceletes, todos adornados com safiras de Ceilão, do qual três peças acabaram sendo roubadas neste domingo.

Ao longo dos anos, a joia foi usada por Hortênsia e Maria Amélia, permanecendo na família Orléans até 1985. A origem e o autor da peça são desconhecidos.

Tiara pertencente às rainhas Hortênsia e Maria Amélia

A peça formada por cinco elementos articulados, cada um com uma safira grande ao centro. Ao todo, a peça reúne 24 safiras, incluindo dez de tamanho muito pequeno, e 1.083 diamantes.

Colar de safiras das rainhas Hortênsia e Maria Amélia

O colar, parte do mesmo conjunto dos brincos, tem oito safiras de diferentes tamanhos e 631 diamantes.

Colar de esmeraldas e par de brincos da imperatriz Maria Luísa

O conjunto completo, presente de Napoleão a Maria Luísa em 1810 para comemorar seu casamento, inclui o colar com 32 esmeraldas, sendo 10 em formato de gota, e 1.138 diamantes. Ao longo dos anos, a peça passou por alterações, restando preservados em seu estado original apenas o colar e o par de brincos.

Broche de diamantes conhecido como "broche relicário"

O broche, em prata dourada com detalhes em arabescos e folhas, tem 94 diamantes, entre eles os célebres 17º e 18º Mazarins, que Luís 14 utilizava como botões de casaca. De acordo com o Louvre, a peça passou a ser conhecida como "relicário" após o leilão dos Diamantes da Coroa, em 1887.

Broche de diamantes em formato de laço da imperatriz Eugênia

O broche, que tem 2.438 diamantes e 196 rosas lapidadas, era a peça central de um cinto feito com mais de 4.000 pedras criado para a Exposição Universal de 1855 e depois usado pela imperatriz Eugênia. Segundo relatos, ela usou a peça em uma recepção à rainha Vitória em Versalhes. A partir de 1864, Eugênia deixou de usar o cinto completo e passou a conservar apenas o laço.

Coroa da imperatriz Eugênia

A coroa imperial, adornada por águias douradas e composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, foi encomendada por Napoleão e confeccionada em 1855 por Alexandre-Gabriel Lemonnier. Até o momento, é a única peça localizada, encontrada danificada em uma área próxima ao Louvre.