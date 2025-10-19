Coroa com 1.354 diamantes roubada do Louvre é encontrada

Coroa que pertenceu da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi uma das peças roubadas do Museu do Louvre, na manhã deste domingo, 19 - Foto: Divulgação/Museu do Louvre

Uma das joias roubadas durante o assalto ao Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo, 19, foi encontrada danificada em uma rua da capital francesa. Trata-se de uma coroa que pertenceu à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III.

A peça, composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, foi encontrada em uma rua próxima ao museu, segundo a agência de notícias AFP, com base em uma fonte das investigações do caso.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme o jornal Le Parisien, a coroa foi criada pelo ourives Alexandre-Gabriel Lemonnier. O brilho da coroa tinha como objetivo impressionar os visitantes da Feira Mundial de Paris de 1855.

À publicação, um guia informou que a coroa estava na vitrine mais próxima da janela na Galeria de Apolo, local do roubo da manhã de hoje. A imprensa francesa afirmou que uma segunda joia também foi recuperada, mas não informou qual.

O assalto

O Museu do Louvre, em Paris, foi fechado neste domingo, 19, após um assalto logo nas primeiras horas da manhã. A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, confirmou a ocorrência e disse que as autoridades investigam o caso.

O assalto foi durante a abertura do local. Não houve feridos. "Estou no local ao lado das equipes do museu e da polícia. As averiguações estão em andamento", escreveu Dati no X (antigo Twitter).

O museu deve permanecer fechado por "razões excepcionais". Policiais isolaram o local e realizam perícia no prédio histórico, que abriga obras icônicas como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a Vênus de Milo.

Fontes do gabinete da ministra informaram à Agência France-Presse (AFP) que um ou mais criminosos entraram no museu logo após a abertura.

De acordo com informações obtidas pela AFP, os criminosos fugiram após roubar joias expostas em uma das galerias. Os suspeitos teriam entrado no museu pelo lado do rio Sena, onde existem obras em andamento, e teriam usado um elevador de serviço para chegar à Galeria de Apolo.