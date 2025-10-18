‘Sem reis’: multidões tomam as ruas dos EUA em protestos contra Trump

início da campanha “No Kings” - Foto: Joseph Prezioso / AFP

Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado (18) nos Estados Unidos e em várias cidades da Europa em protestos contra o governo de Donald Trump. As manifestações, reunidas sob o lema “No Kings” (“Sem reis”), aconteceram em mais de 2.600 localidades e já são apontadas como uma das maiores mobilizações populares desde o retorno do republicano à Casa Branca.

Os atos, que também chegaram a Londres, Madri e Barcelona, cobram o fim do que organizadores chamam de uma “guinada autoritária” na condução do país. Entre as principais críticas estão as políticas de imigração e segurança, além de cortes de verbas para universidades e o uso crescente da Guarda Nacional em grandes centros urbanos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não temos reis”

Em Washington, manifestantes se concentraram nas imediações do Cemitério Nacional de Arlington, próximo à área onde Trump pretende construir um arco monumental ligando o Memorial Lincoln ao rio Potomac.

“Não há nada mais americano do que dizer ‘nós não temos reis’ e exercer nosso direito de protestar pacificamente”, afirmou Leah Greenberg, cofundadora do movimento progressista Indivisible, responsável pela organização nacional dos atos.

Apoio político e força popular



O movimento ganhou o apoio de nomes influentes como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e Hillary Clinton, além de dezenas de celebridades. A ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis) mobilizou e treinou milhares de voluntários para atuar como monitores e evitar confrontos nas manifestações.

Pesquisadores estimam que os atos deste sábado possam alcançar até 3 milhões de participantes, o que os colocaria entre os maiores protestos da história recente dos Estados Unidos.

Reação republicana

Enquanto as ruas se enchiam de cartazes e vozes, republicanos reagiram com críticas duras. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, classificou os protestos como “comícios antiamericanos”, rebatizando-os internamente como “Hate America rallies”.

“Eles vão se reunir no National Mall para o que chamam de No Kings Rally. Nós preferimos o termo mais preciso: o comício do ódio à América”, declarou Johnson.

Outros aliados de Trump foram além, acusando a oposição de estimular violência política, em referência ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente, ocorrido em setembro.

Trump minimiza

O próprio Trump tentou desdenhar da mobilização. Em entrevista à Fox Business, o presidente ironizou os protestos e afirmou: “Dizem que me chamam de rei. Eu não sou um rei”.

Mesmo assim, o grito que ecoou nas ruas — “No Kings” — parece ter dado o tom de uma resistência que promete se manter viva durante toda a nova fase do governo.