CRIME

STJ concede e depois revoga liberdade a chefe de facção na Bahia

Decisão que permitia cuidar do filho com autismo foi revertida após pedido do MPF

Redação

Por Redação

20/10/2025 - 16:08 h

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a prisão domiciliar humanitária de Venício Bacellar Costa, conhecido como “Fofão”, apontado como um dos principais líderes de um grupo criminoso que atua na Bahia. A medida, que havia sido concedida para que o acusado pudesse cuidar do filho com autismo severo, foi revertida após pedido do Ministério Público Federal (MPF).

A decisão inicial, assinada pelo ministro Ribeiro Dantas, substituía a prisão preventiva por regime domiciliar, com monitoramento eletrônico. O magistrado havia considerado um laudo médico que apontava a necessidade da presença paterna para o bem-estar da criança, diagnosticada com autismo nível 3.

Dias depois, no entanto, o ministro voltou atrás. O MPF argumentou que não havia comprovação suficiente de que o réu era indispensável aos cuidados do filho e destacou a alta periculosidade do acusado, apontado como figura central de uma rede envolvida em tráfico de drogas, porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Prisão e operações anteriores

Venício Bacellar foi preso em outubro de 2023, durante a Operação Tarja Preta, que desarticulou um grupo suspeito de movimentar milhões de reais em atividades criminosas nas cidades de Camaçari e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo as investigações, ele teria usado familiares para lavar dinheiro por meio de uma empresa de eventos.

O processo contra ele inclui acusações de suborno a agentes penitenciários, planejamento de entrada de celulares e armas em presídios e alianças com facções de outros estados. O STJ considerou que a prisão preventiva seguia bem fundamentada, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública.

Defesa e nova decisão

A defesa de Venício alegava que o acusado deveria permanecer em prisão domiciliar com base no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, que permite o benefício a responsáveis por pessoas com deficiência. O ministro, no entanto, destacou que o menino mora em outro estado e recebe cuidados contínuos de profissionais de saúde, além de contar com o apoio da mãe e de uma babá.

Com a reconsideração da decisão, Fofão segue preso preventivamente por determinação da 2ª Vara das Garantias de Salvador, onde tramita outro processo relacionado ao mesmo grupo criminoso.

Bahia crime organizado justiça mpf stj

