Bahia recebe valor milionário para construção de unidades de saúde
Governo Estadual e Federal irão investir R$ 365,6 milhões para reforço na saúde
O Governo da Bahia e o Governo Federal irão investir R$ 365,6 milhões na construção de 129 unidades de saúde em todas as regiões do estado. O anúncio foi feito durante encontro da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, nesta segunda-feira, 20, e faz parte da nova etapa da parceria Bahia-Brasil, que integra o programa Novo PAC.
Além disso, dois ônibus, que atenderão às Policlínicas Regionais, foram entregues simbolicamente, representando a renovação de frota das 26 policlínicas que já funcionam na Bahia. Ao destacar os investimentos realizados na área da saúde, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ressaltou a importância da integração entre o Estado e o Governo Federal na ampliação e modernização dos serviços oferecidos à população.
“Todos os municípios, todos os consórcios estão tendo suas frotas renovadas. As Policlínicas atendem regionalmente os municípios, de forma planejada, e a ampliação desse modelo pelo PAC, que é um programa de aceleração do crescimento, demonstra um compromisso dessa parceria Estado e Governo Federal para a estruturação da saúde primária e da média e alta complexidade na Bahia”, reforçou Jerônimo Rodrigues, que esteve acompanhado pelo vice-governador, Geraldo Júnior, durante a solenidade.
As obras anunciadas incluem quatro novas Policlínicas Regionais de Saúde, que serão erguidas em Feira de Santana, Ibotirama, Ipirá e Seabra, com investimento total de R$ 120 milhões. Também estão previstas as construções de 114 Unidades Básicas de Saúde (UBS), com recursos de R$ 219,1 milhões, e 11 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), somando mais R$ 26,5 milhões aportados. Os senadores Jaques Wagner e Otto Alencar estiveram presentes ao evento.
A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destacou que o investimento marca uma nova fase na ampliação e integração da rede pública. “As policlínicas têm um papel importantíssimo na atenção especializada, permitindo que os pacientes tenham um diagnóstico precoce, evitando, por exemplo, que busquem a rede de urgência e emergência nos Hospitais Gerais. Isso marca uma nova fase e é uma estratégia muito acertada dos governos Federal e estadual, que descentralizam essa assistência”, ressaltou.
Os anúncios foram realizados durante o encontro estratégico da UPB Parceria que Transforma, em que também foi apresentado o programa Nova UPB: Governança de Verdade e divulgadas as ações da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBahia) e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Prefeito de Andaraí e presidente da UPB, Wilson Cardoso celebrou a parceria.
“Estamos no caminho de um trabalho com muita união entre Município, Estado e Governo Federal. Estamos, cada dia mais, juntos por uma Bahia cada vez mais forte que garanta qualidade de vida, para quem vive no interior. Esse é o objetivo maior”.
Reforma da UPB
Durante a agenda pública, que contou com a presença de 252 prefeitos, ainda foi anunciada a cessão de 6 mil metros quadrados do terreno onde atualmente funciona a UPB. O espaço de diálogo e integração, em prol do fortalecimento dos municípios baianos, será requalificado.
A partir da autorização de uso do terreno, a obra será executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur). A obra contempla reforma e ampliação do estacionamento e do auditório, além da construção de foyer, coxia e camarim; e pavimentação da área externa.
