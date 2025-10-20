Prefeitura é acusada de contratar empresa fantasma por R$ 7 milhões

Diamerson Costa Cardoso Dourado, conhecido como Di Cardoso (PRD) - Foto: Reprodução | Facebook

A Prefeitura de João Dourado, centro norte da Bahia, na gestão do prefeito Diamerson Costa Cardoso Dourado, conhecido como Di Cardoso (PRD), vai ter que realizar, em até 120 dias, uma licitação regular para substituir contratos firmados com a empresa 'MHR Inteligência em Documentos Digitais Ltda', após o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) acatar parcialmente um pedido de medida cautelar.

A denúncia foi do vereador Abimael Dourado Lima Júnior, conhecido como Juninho (PSD), o qual apontou prováveis irregularidades em contratações, que somadas atingem um valor que ultrapassa os R$ 7 milhões. No contrato o serviço inclui fornecimento de materiais de construção e locação de software de gestão documental.

A denúncia aponta ainda, que a empresa contratada seria “fantasma”, funcionando no endereço residencial da mãe de um dos sócios, o que colocaria em dúvida a capacidade técnica. O parlamentar diz ainda que há direcionamento nas contratações, ausência de pesquisa de preços, falta de qualificação técnica, prática de nepotismo e tentativa de burlar o processo licitatório por meio de credenciamento e dispensa de licitação.

O TCM determinou que os contratos vigentes devem continuar apenas durante o período de transição, para que se evite prejuízos aos serviços essenciais do município.

Em caso de não cumprimento da determinação dentro do prazo, os pagamentos das contratações com a empresa, vão ser suspensos. O órgão deu prazo de 20 dias para que o gestor municipal esclareça as acusações.

A reportagem procurou a Prefeitura de João Dourado e ainda aguarda resposta ao questionamento.

Investigação sobre contrato de R$ 2,3 milhões com empresa ligada à família do prefeito

Na semana passada, uma outra denúncia do vereador Abimael Dourado, deu início a investigação para apurar possíveis irregularidades em um outro contrato de R$ 2,3 milhões, firmado pela Prefeitura de João Dourado, desta vez com a empresa 'Lojas Geocomercial Ltda', em julho de 2025, foi instaurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

De acordo com a decisão do TCM, do último dia 10 de outubro, existiram indícios de favorecimento e nepotismo, uma vez que a empresa contratada teria vínculo societário com a J.C. Dourado Participações Ltda, a qual pertence ao pai e a irmã do prefeito.

O órgão apontou ainda que a situação configura possível violação à nova Lei de Licitações, bem como aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, previstos na Constituição Federal.

A contratação foi realizada sob a modalidade de credenciamento ou inexigibilidade de licitação, procedimento que, de acordo com a decisão, não se aplica à aquisição de bens padronizados e de uso comum, como os objetos do contrato investigado.

Foi determinado o prazo de 120 dias para que o município realize nova licitação, de preferência na forma de registro de preços, de acordo com a Lei 14.133. O contrato atual deve ser mantido apenas durante esse período. Caso o edital não seja publicado dentro do prazo, os pagamentos vão ser suspensos até nova deliberação do TCM.

Na semana passada, a reportagem também procurou a prefeitura local para esclarecer o fato e não obteve resposta.

O que diz a empresa

Em contato com o Portal A TARDE, a empresa MHR Inteligência em Documentos Digitais Ltda negou que seja uma "empresa fantasma" e que preza pela transparência e atuação sólida e regular nas áreas de tecnologia da informação e gestão documental.

Confira a nota na íntegra:

A empresa MHR SERVIQOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 21.886.630/0001-85, vem a publico esclarecer que não e “empresa fantasma”, conforme noticiado na matéria intitulada “Prefeitura e acusada de contratar empresa fantasma por R$ 7 milhões”, publicada em 20 de outubro de 2025 pelo Jornal A Tarde.

A MHR e uma empresa legalmente constituída desde 2015, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE n° 29600064217, sede localizada na 1a Travessa Lagoa de Canabrava, n° 661, Vila Nova, Presidente Dutra - BA, e CNPJ ativo.

Desde a sua fundação, a MHR atua de forma regular, transparente e idônea, com atuação sólida e reconhecida nas áreas de tecnologia da informação e gestão documental, além do fornecimento de materiais de construção, prestando serviços a inúmeras prefeituras da Bahia, sempre observando rigorosamente as exigências legais e contratuais.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de João Dourado disse que a empresa 'MHR Inteligência em Documentos Digitais Ltda' já mantinha contratos com a gestão de João Dourado, desde o período em que o próprio vereador Abimael Dourado exercia o cargo de vice-prefeito (2012–2016). Ou seja, trata-se de uma empresa que já possuía vínculo com o Município há mais de uma década, prestando serviços de forma regular e dentro dos parâmetros legais.

O contrato atualmente em vigor, no valor de R$ 618 mil, refere-se à aquisição de brita, areia e insumos para obras públicas, com execução devidamente fiscalizada e aplicação em mais de 40 obras realizadas com recursos próprios do Município. Todos os procedimentos seguem a legislação vigente e são auditáveis.

Em relação à empresa 'Lojas Geocomercial Ltda'., a Prefeitura esclarece que foram realizados dois Pregões Eletrônicos, ambos declarados fracassados. Com base na Lei Federal nº 14.133/2021, o Município poderia ter efetuado a contratação direta, mas optou, de forma responsável, por adotar o credenciamento público, medida que ampliou a concorrência e garantiu maior transparência.

Ainda de acordo com a nota, as informações financeiras apresentadas pelo vereador carecem de veracidade. Ele tem divulgado valores estimados de contratos como se fossem despesas executadas, induzindo a população ao erro.

• O valor de R$ 7 milhões corresponde à estimativa total de um contrato de obras, sendo que a execução financeira real é de R$ 618 mil, devidamente comprovada e fiscalizada.

• Da mesma forma, o montante de R$ 2,3 milhões apresentado como gasto refere-se à previsão contratual, quando o valor efetivamente pago foi de R$ 24 mil, destinados à aquisição de produtos para comunidades afetadas pela seca.

A gestão finaliza dizendo que as distorções da denúncia revelam uma tentativa deliberada de criar uma narrativa falsa, desconsiderando a transparência dos processos administrativos e o compromisso da gestão com a verdade.