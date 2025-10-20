BAHIA
Mais de 11 mil baianos já aderiram ao Refis IPVA com desconto de 95%
Programa oferece abatimento em multas e juros e permite parcelamento em duas vezes para quem aderir ainda em outubro
Mais de 11 mil baianos já aproveitaram as condições especiais do Refis IPVA Bahia, programa que concede desconto de até 95% em multas e acréscimos moratórios para proprietários de veículos com débitos do imposto. A iniciativa segue até o dia 28 de novembro, mas quem aderir ainda em outubro garante uma vantagem extra: a possibilidade de parcelar o valor em duas vezes, já com o abatimento aplicado.
A adesão é feita de forma simples, pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba). Basta clicar no banner do programa e consultar, no simulador disponível, o débito do veículo e o valor total a ser pago.
Segundo o diretor de Arrecadação da Sefaz-Ba, Augusto Guenem, o Refis contempla todos os débitos do IPVA, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, gerados até 31 de dezembro de 2024.
“Em caso de parcelamento, a prestação mínima não pode ser inferior a R$ 200”, explica o diretor.
A lei que criou o Refis também prevê perdão total dos débitos inferiores a R$ 460 e remissão parcial de 50% nas dívidas referentes à Taxa de Licenciamento Anual de Veículos, ampliando os benefícios aos contribuintes.
Como aderir ao programa
Após acessar o simulador, o contribuinte deve informar o número do Renavam ou do Processo Administrativo Fiscal e clicar em “aplicar filtro”. O sistema mostrará os valores devidos e as opções de pagamento à vista ou parcelado
Quem optar por quitar o débito à vista deve selecionar “efetuar pagamento” e informar a data de quitação — até o último dia útil do mês corrente — antes de emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). É importante habilitar pop-ups do domínio gov.br para visualizar e salvar o documento em PDF.
No caso de parcelamento, o processo é semelhante: basta clicar em “efetuar parcelamento” e seguir as etapas indicadas na tela.
Pagamento do licenciamento
A Taxa de Licenciamento deve ser paga à vista nos bancos Brasil, Bradesco ou Sicoob. O pagamento no Banco do Brasil está disponível até mesmo para não correntistas. Já os clientes das demais instituições podem emitir o DAE do licenciamento pelo portal ba.gov.br e efetuar o pagamento via Pix.
No site da Sefaz-Ba, também está disponível a Carta de Serviços ao Cidadão, com todas as orientações detalhadas sobre o Refis IPVA Bahia, além de um espaço de perguntas e respostas para tirar dúvidas sobre o programa.
