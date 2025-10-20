CRIME BRUTAL
Homem invade casa e mata ex companheira a pauladas na Bahia
De acordo com a Polícia Civil, o homem não aceitava o fim do relacionamento
Por Leilane Teixeira
Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira a pauladas no município de Lapão, no norte da Bahia. A vítima foi identificada como Beatriz Melo da Silva, de 27 anos.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no domingo, 19, enquanto Beatriz dormia. O suspeito teria pulado o muro da residência, invadido o imóvel e iniciado as agressões usando um pedaço de madeira. De acordo com a Polícia Civil, o homem não aceitava o fim do relacionamento.
A mãe da vítima, que também estava na casa, tentou socorrê-la, mas não conseguiu impedir o ataque. Mesmo ferida, Beatriz conseguiu pedir ajuda a vizinhos, que a levaram ao Hospital Municipal Luiz Eduardo Magalhães.
A unidade de saúde informou que:
- ela deu entrada com um ferimento perfurocortante na região frontal;
- apresentava múltiplas marcas de agressão pelo corpo
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Irecê e liberado ainda no domingo, 19. O velório ocorre na casa da mãe da vítima, no povoado de Patos, e o sepultamento está previsto para as 16h desta segunda-feira, 20.
Autor preso
O autor do crime foi localizado pela Polícia Militar de Lapão poucas horas depois, nas proximidades do local do homicídio, e preso em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Irecê, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.
A mãe de Beatriz relatou que a filha havia se separado do suspeito após três anos de relacionamento e que, desde então, morava novamente com ela. A vítima deixou um filho de 11 anos, que não era do agressor.
A 1ª Delegacia Territorial de Irecê instaurou um inquérito policial para apurar o caso e segue com diligências para reunir mais informações sobre o crime.
