BRASILIDADE

Samba Djanira em Salvador: Illy apresenta show com emoção e clássicos

Cantora apresenta um repertório que une clássicos do samba baiano e brasileiro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

21/10/2025 - 1:32 h
Illy
Illy -

Chega a Salvador mais uma edição do Samba Djanira, que será realizado neste sábado, 25 de outubro, a partir das 16h20, na Casa Rosa, na capital baiana. A proposta do evento é celebrar a força e a tradição do samba em um espetáculo cheio de emoção, energia e brasilidade.

No comando do show, Illy promete uma apresentação envolvente e marcante, revisitando grandes clássicos do samba da Bahia e do Brasil, além de incluir composições autorais que reafirmam seu talento e consolidam seu nome entre as grandes vozes da nova geração.

O repertório presta homenagem a ícones do gênero, com canções de Batatinha, Riachão, Roberto Mendes, Arlindo Cruz, Conexão Negra, Gerasamba, Nossa Juventude e Xande de Pilares, além de sucessos eternizados nas vozes de Clara Nunes, Péricles e Belo.

Projeto Samba Djanira

O nome do projeto tem origem na faixa “Djanira”, da Confraria da Bazófia, presente no disco de estreia de Illy, Voo Longe (2018). Em 2024, o Samba Djanira ganhou novos contornos com o lançamento de um álbum ao vivo, gravado na encantadora Ponta do Humaitá, em Salvador.

samba samba ao vivo

x