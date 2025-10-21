Samba Djanira em Salvador: Illy apresenta show com emoção e clássicos

Illy - Foto: Divulgação

Chega a Salvador mais uma edição do Samba Djanira, que será realizado neste sábado, 25 de outubro, a partir das 16h20, na Casa Rosa, na capital baiana. A proposta do evento é celebrar a força e a tradição do samba em um espetáculo cheio de emoção, energia e brasilidade.

No comando do show, Illy promete uma apresentação envolvente e marcante, revisitando grandes clássicos do samba da Bahia e do Brasil, além de incluir composições autorais que reafirmam seu talento e consolidam seu nome entre as grandes vozes da nova geração.

O repertório presta homenagem a ícones do gênero, com canções de Batatinha, Riachão, Roberto Mendes, Arlindo Cruz, Conexão Negra, Gerasamba, Nossa Juventude e Xande de Pilares, além de sucessos eternizados nas vozes de Clara Nunes, Péricles e Belo.

Projeto Samba Djanira

O nome do projeto tem origem na faixa “Djanira”, da Confraria da Bazófia, presente no disco de estreia de Illy, Voo Longe (2018). Em 2024, o Samba Djanira ganhou novos contornos com o lançamento de um álbum ao vivo, gravado na encantadora Ponta do Humaitá, em Salvador.