Funkeira é criticada ao postar foto amamentando o filho: "Nada de errado"

Funkeira Mlow - Foto: Reprodução| Instagram

A funkeira e influenciadora brasileira Mlow, que atualmente mora na Espanha, se tornou alvo de críticas nas redes sociais após compartilhar um ensaio fotográfico pós-maternidade, no qual aparece amamentando o filho.

A imagem que viralizou na web, gerou milhares de comentários, muitos deles de tom negativo, questionando o conteúdo e a intenção da publicação.

"Comecei a receber muitas mensagens dizendo que a foto estava sendo compartilhada em grupos de mães", contou a artista.

No início, a repercussão foi positiva, com seguidores elogiando. Com o tempo, no entanto, começaram a surgir mensagens ofensivas.

"Passei a ler coisas muito pesadas, pessoas dizendo que eu estava me exibindo e que era falta de respeito com meu filho", relatou.

Diante da repercussão, Mlow chegou a desativar temporariamente seu Instagram para conter os ataques. Ao reabrir o perfil, os comentários negativos voltaram ainda mais intensos.

"Estou reunindo as mensagens e identificando os perfis que ultrapassaram os limites da crítica. Vou acionar a Justiça. Não vejo nenhum problema nas fotos oi um registro bonito e verdadeiro. Não fiz nada de errado", afirmou.