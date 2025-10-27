Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DETONADA

Funkeira é criticada ao postar foto amamentando o filho: "Nada de errado"

Influenciadora brasileira atualmente mora na Espanha

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/10/2025 - 19:03 h
Funkeira Mlow
Funkeira Mlow -

A funkeira e influenciadora brasileira Mlow, que atualmente mora na Espanha, se tornou alvo de críticas nas redes sociais após compartilhar um ensaio fotográfico pós-maternidade, no qual aparece amamentando o filho.

A imagem que viralizou na web, gerou milhares de comentários, muitos deles de tom negativo, questionando o conteúdo e a intenção da publicação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Comecei a receber muitas mensagens dizendo que a foto estava sendo compartilhada em grupos de mães", contou a artista.

Leia Também:

Ex-advogado de vítima explica por que deixou caso contra Dado Dolabella
A Dama se pronuncia após polêmica envolvendo mansão milionária
Casal famoso é baleado em ataque brutal no Rio de Janeiro; entenda

No início, a repercussão foi positiva, com seguidores elogiando. Com o tempo, no entanto, começaram a surgir mensagens ofensivas.

"Passei a ler coisas muito pesadas, pessoas dizendo que eu estava me exibindo e que era falta de respeito com meu filho", relatou.

Diante da repercussão, Mlow chegou a desativar temporariamente seu Instagram para conter os ataques. Ao reabrir o perfil, os comentários negativos voltaram ainda mais intensos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mae de Esau (@mc_mlow_)

"Estou reunindo as mensagens e identificando os perfis que ultrapassaram os limites da crítica. Vou acionar a Justiça. Não vejo nenhum problema nas fotos oi um registro bonito e verdadeiro. Não fiz nada de errado", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Funkeira Mlow
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Funkeira Mlow
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Funkeira Mlow
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Funkeira Mlow
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x