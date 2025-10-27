Menu
ASSALTO

Casal famoso é baleado em ataque brutal no Rio de Janeiro; entenda

Dupla voltava de viagem quando teve o carro alvejado por tiros

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/10/2025 - 17:19 h
Crime ocorreu quando as vítimas pararam em um posto de combustível para lanchar
Crime ocorreu quando as vítimas pararam em um posto de combustível para lanchar

Os atores e influenciadores Vittor Fernando, 30 anos, e Gabriel Fuentes, 31, foram baleados durante uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira, 24, em Itatiaia (RJ), enquanto retornavam do Rio de Janeiro para São Paulo, onde moram.

O ataque aconteceu na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, e terminou com os dois atingidos por disparos de arma de fogo. O caso só foi divulgado nesta segunda-feira, 27.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu quando as vítimas pararam em um posto de combustível para lanchar. Um homem não identificado se aproximou e efetuou diversos disparos contra o carro em que estavam.

Após fugir, o criminoso retornou ao local e atirou novamente. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que fará perícia para apurar as circunstâncias e identificar o autor dos disparos.

Mesmo com o veículo danificado, Vittor e Gabriel conseguiram dirigir até um posto na Via Dutra, onde pediram socorro a populares. Policiais rodoviários federais e militares foram acionados e levaram as vítimas ao Pronto-Socorro Municipal. Um dos influenciadores foi atingido de raspão, enquanto o outro teve um ferimento na perna.

Em comunicado conjunto publicado no Instagram, a equipe dos dois confirmou o atentado e tranquilizou os fãs: “Informamos que os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico.”

A nota ainda acrescenta: “Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão.”

O casal, que assumiu o relacionamento no início de 2025, é conhecido por sua presença nas redes e no entretenimento. Vittor é um dos TikTokers mais seguidos do país, com mais de 11 milhões de seguidores, enquanto Gabriel ganhou destaque ao interpretar Eric em 'Malhação: Vidas Brasileiras' (2018).

A última aparição pública dos dois foi em um baile de Halloween, no dia 18 de outubro, em São Paulo. Antes disso, eles foram vistos juntos no desfile de Normando, durante a SPFW. Atualmente, ambos estão em recuperação e fora de perigo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Vittor Fernando (@vittorfernando)

x