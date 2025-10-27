LUTO
Filho da prima de Ana Castela morre três dias após a morte da mãe
Paula Ribeiro faleceu na última quinta-feira,23
O filho da prima de Ana Castela, Paula Proença Castela Ribeiro, morreu neste último domingo,26. O bebê que havia nascido prematuro, faleceu após a morte da mãe, que morreu devido a complicações na gravidez na última quinta-feira,23.
A igreja da qual Paula fazia parte, Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), de Cáceres (MT), divulgou uma nota lamentando a morte da criança. O bebê estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá.
“A ADNA manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do pequeno Levi, filho da nossa amada e eterna Paula, agora nos braços do Pai Celestial. Neste momento de dor e saudade, oramos para que o Espírito Santo console e fortaleça toda a família e amigos, trazendo paz e esperança ao coração de cada um”, diz a nota.
Morte de Paula Castela
Aos 36 anos, Paula Proença Castela Ribeiro faleceu na última quinta-feira,23. Em seu perfil no Instagram, a cantora Ana Castela chegou a pedir doações de sangue para a prima.
“Galera, é uma prima minha e está em Cuiabá! Precisamos de alguém para doar sangue. Agradecemos muito”, escreveu a artista.
