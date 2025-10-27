PROIGRAMAÇÃO COMPLETA
Choveu? Confira dicas de lazer para esta segunda em Salvador
Cidade oferece várias opções de lazer como museus, cinemas, teatros, exposições, dentre outras
Por Jair Mendonça Jr
Mesmo com um clima tropical, que proporciona lazer ao ar livre em boa parte do ano, a capital baiana passa por períodos de chuva, como a frente fria que atinge a capital baiana desde a última segunda-feira, 20. No entanto, Salvador oferece outras opções de lazer como museus, cinemas, teatros, exposições, dentre outras.
Museu da Gastronomia Baiana
No local, você se abriga da chuva, além de vivenciar os saberes ancestrais da gastronomia e ainda se alimenta com uma boa comida baiana. O Museu da Gastronomia Baiana é pioneiro no Brasil e na América Latina. Tem como missão informar, valorizar e divulgar a comida da Bahia nos seus mais variados contextos, com foco no olhar patrimonial agregado ao olhar gastronômico.
Programação
Localização: Praça José de Alencar, 13/19 – Largo do Pelourinho, Salvador – BA
Funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 17h30. Sábados, das 09h às 15h.
Telefone: 71 3324.8118
Site: www.ba.senac.br/museu
E-mail: [email protected]
Museu Náutico da Bahia
Conta com um acervo histórico com objetos de diversas épocas, alguns deles submersos há 300 anos e que ajudam a compreender a relação do homem com o mar da Bahia. Também tem uma lojinha com produtos da capital baiana.
Programação
Funcionamento: todos os dias, das 10h às 18h.
Local: Forte de Santo Antônio da Barra, Largo do Farol da Barra, Barra.
Ingressos: turista R$ 15,00 (inteira); estudantes, professores e idosos: R$ 7,50; grupos escolares: R$ 6,50 por aluno; moradores: R$5,00.
Gratuidade: menores de 7 anos e deficientes físicos.
Espaço Pierre Verger
Projeto que valoriza e divulga a fotografia baiana, destacando o legado de Pierre Verger e de mais de 60 fotógrafos que têm ligação com o estado. O espaço promove a cultura visual e fotográfica da Bahia, resgatando e compartilhando importantes trabalhos fotográficos.
Programação
Funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até às 17h).
Local: Forte de Santa Maria, Porto da Barra.
Ingresso: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia).
Gratuidade às quartas-feiras.
Fundação Casa de Jorge Amado
A Fundação Casa de Jorge Amado é inspirada na generosa e participante vida e obra de Jorge. O local abriga uma exposição permanente sobre a vida do escritor, constituída de edições de seus livros – publicados em 60 países nos cinco continentes -, uma extensa coleção de fotografias, cartazes e objetos que se relacionam com o autor e a sua obra.
Programação
Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 10h às 18h. Sábados: 10h às 16h
Ingressos: Inteira: R$ 20, meia-entrada: R$ 10
Quartas-feiras: Entrada gratuita para todos
Crianças: Menores de 5 anos não pagam
Caixa Cultural Salvador
Com uma programação plural e de qualidade e gratuita, a Caixa Cultural Salvador proporciona acesso a diversas manifestações artísticas e culturais.
Programação
Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 17h30
Entrada: Gratuita
Programação: A programação detalhada é divulgada nas redes sociais (@caixaculturalsalvador) e no site oficial
