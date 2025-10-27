Choveu? Confira dicas de lazer para esta segunda em Salvador

Museu Náutico da Bahia é uma das opções - Foto: Reprodução internet

Mesmo com um clima tropical, que proporciona lazer ao ar livre em boa parte do ano, a capital baiana passa por períodos de chuva, como a frente fria que atinge a capital baiana desde a última segunda-feira, 20. No entanto, Salvador oferece outras opções de lazer como museus, cinemas, teatros, exposições, dentre outras.

Museu da Gastronomia Baiana

| Foto: Reprodução l GoogleMaps

No local, você se abriga da chuva, além de vivenciar os saberes ancestrais da gastronomia e ainda se alimenta com uma boa comida baiana. O Museu da Gastronomia Baiana é pioneiro no Brasil e na América Latina. Tem como missão informar, valorizar e divulgar a comida da Bahia nos seus mais variados contextos, com foco no olhar patrimonial agregado ao olhar gastronômico.

Programação

Localização: Praça José de Alencar, 13/19 – Largo do Pelourinho, Salvador – BA

Funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 17h30. Sábados, das 09h às 15h.

Telefone: 71 3324.8118

Site: www.ba.senac.br/museu

E-mail: [email protected]

Museu Náutico da Bahia

Museu Náutico da Bahia é uma das opções | Foto: Reprodução internet

Conta com um acervo histórico com objetos de diversas épocas, alguns deles submersos há 300 anos e que ajudam a compreender a relação do homem com o mar da Bahia. Também tem uma lojinha com produtos da capital baiana.

Programação

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 18h.

Local: Forte de Santo Antônio da Barra, Largo do Farol da Barra, Barra.

Ingressos: turista R$ 15,00 (inteira); estudantes, professores e idosos: R$ 7,50; grupos escolares: R$ 6,50 por aluno; moradores: R$5,00.

Gratuidade: menores de 7 anos e deficientes físicos.

Espaço Pierre Verger

| Foto: Reprodução internet

Projeto que valoriza e divulga a fotografia baiana, destacando o legado de Pierre Verger e de mais de 60 fotógrafos que têm ligação com o estado. O espaço promove a cultura visual e fotográfica da Bahia, resgatando e compartilhando importantes trabalhos fotográficos.

Programação

Funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até às 17h).

Local: Forte de Santa Maria, Porto da Barra.

Ingresso: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia).

Gratuidade às quartas-feiras.

Fundação Casa de Jorge Amado

| Foto: Divulgação Casa de Jorge Amado

A Fundação Casa de Jorge Amado é inspirada na generosa e participante vida e obra de Jorge. O local abriga uma exposição permanente sobre a vida do escritor, constituída de edições de seus livros – publicados em 60 países nos cinco continentes -, uma extensa coleção de fotografias, cartazes e objetos que se relacionam com o autor e a sua obra.

Programação

Horário de funcionamento: Segunda a sexta: 10h às 18h. Sábados: 10h às 16h

Ingressos: Inteira: R$ 20, meia-entrada: R$ 10

Quartas-feiras: Entrada gratuita para todos

Crianças: Menores de 5 anos não pagam

Caixa Cultural Salvador

| Foto: Divulgação Caixa Cultural Salvador

Com uma programação plural e de qualidade e gratuita, a Caixa Cultural Salvador proporciona acesso a diversas manifestações artísticas e culturais.

Programação

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 17h30

Entrada: Gratuita

Programação: A programação detalhada é divulgada nas redes sociais (@caixaculturalsalvador) e no site oficial