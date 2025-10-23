Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CUIDADO

Salvador em alerta: 90% de chance de chuva forte e ventos turbulentos

Bairro de Boca da Mata registrou 255 mm de chuva nesta semana

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

23/10/2025 - 12:52 h | Atualizada em 23/10/2025 - 15:27
Bairro de Ondina em um dia chuvosos na capital baiana (ilustração)
Bairro de Ondina em um dia chuvosos na capital baiana (ilustração) -

Desde a última segunda-feira, 20, Salvador vem sendo castigada com as fortes chuvas. Só no bairro de Boca da Mata o volume foi de 255 mm, mas a meta esperada para o mês de outubro era de 90 mm, conforme a Defesa Civil (Codesal).

Para esta quinta-feira, 23, há 90% de chances de chover e o céu vai ser predominantemente nublado ao longo do dia. Os ventos devem atingir os 48km/h e as temperaturas vão variar entre 21º e 27º, de acordo com a Codesal.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Solo encharcado e risco iminente

O nível de alerta é o terceiro na escala da Defesa Civil, ficando acima dos estágios de “observação” e “atenção” e abaixo apenas do alerta máximo, quando há registros de ocorrências graves e contínuas.

De acordo com o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, a população deve se manter atenta.

"As equipes da Codesal realizam as vistorias e os planos preventivos de Defesa Civil tem sido colocados em prática nesses últimos dias. Em caso de risco não vacile, o solo já está encharcado. Observando qualquer cenário que aponte o escorregamento de terra, um deslizamento, um tombamento de uma casa, se afaste imediatamente."

Leia Também:

Seu carro foi atingido durante as chuvas em Salvador? Saiba o que fazer
Sobe para 12 o número de sirenes de alerta ativadas pela Codesal
Salvador em alerta! Ocorrências e sirenes marcam dia de fortes chuvas
Temporal continua: veja os bairros mais afetados em Salvador

Mais de 100 ocorrências registradas

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 181 ocorrências até às 20h desta quarta-feira, 22, em decorrência das fortes chuvas que atingem a capital baiana.

Entre os principais chamados estão ameaças de desabamento (46 casos), deslizamentos de terra (20) e árvores ameaçando cair (21). Também houve registros de infiltrações (15), desabamentos de muro e parciais (9 no total) e destelhamentos (5), além de 1 rompimento de pista e um poste ameaçando cair.

Os bairros com maior número de ocorrências são Liberdade (25), Pau da Lima (23) e Cabula/Tancredo Neves (23), seguidos de Cajazeiras (19) e Subúrbio/Ilhas (18).

Bairros mais afetados

Nas últimas 72 horas, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal) o volume de chuva já ultrapassou os 200mm, sendo os maiores acumulados de chuva registrados nos seguintes bairros:

  • Boca da Mata: 209,6 mm;
  • Nova Brasília:196,2 mm;
  • Cajazeiras VII/Mangabeira 180,6 mm;
  • Águas Claras – 173,8 mm;
  • Cajazeiras VIII – 165,8 mm.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva Salvador ventos fortes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bairro de Ondina em um dia chuvosos na capital baiana (ilustração)
Play

“Prédio QR Code” de Salvador chama atenção com fachada inspirada em tecidos africanos

Bairro de Ondina em um dia chuvosos na capital baiana (ilustração)
Play

Vídeo: casal é flagrado em ato de amor intenso no Imbuí, em Salvador

Bairro de Ondina em um dia chuvosos na capital baiana (ilustração)
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Bairro de Ondina em um dia chuvosos na capital baiana (ilustração)
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

x