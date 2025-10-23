CUIDADO
Salvador em alerta: 90% de chance de chuva forte e ventos turbulentos
Bairro de Boca da Mata registrou 255 mm de chuva nesta semana
Por Bernardo Rego
Desde a última segunda-feira, 20, Salvador vem sendo castigada com as fortes chuvas. Só no bairro de Boca da Mata o volume foi de 255 mm, mas a meta esperada para o mês de outubro era de 90 mm, conforme a Defesa Civil (Codesal).
Para esta quinta-feira, 23, há 90% de chances de chover e o céu vai ser predominantemente nublado ao longo do dia. Os ventos devem atingir os 48km/h e as temperaturas vão variar entre 21º e 27º, de acordo com a Codesal.
Solo encharcado e risco iminente
O nível de alerta é o terceiro na escala da Defesa Civil, ficando acima dos estágios de “observação” e “atenção” e abaixo apenas do alerta máximo, quando há registros de ocorrências graves e contínuas.
De acordo com o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, a população deve se manter atenta.
"As equipes da Codesal realizam as vistorias e os planos preventivos de Defesa Civil tem sido colocados em prática nesses últimos dias. Em caso de risco não vacile, o solo já está encharcado. Observando qualquer cenário que aponte o escorregamento de terra, um deslizamento, um tombamento de uma casa, se afaste imediatamente."
Mais de 100 ocorrências registradas
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 181 ocorrências até às 20h desta quarta-feira, 22, em decorrência das fortes chuvas que atingem a capital baiana.
Entre os principais chamados estão ameaças de desabamento (46 casos), deslizamentos de terra (20) e árvores ameaçando cair (21). Também houve registros de infiltrações (15), desabamentos de muro e parciais (9 no total) e destelhamentos (5), além de 1 rompimento de pista e um poste ameaçando cair.
Os bairros com maior número de ocorrências são Liberdade (25), Pau da Lima (23) e Cabula/Tancredo Neves (23), seguidos de Cajazeiras (19) e Subúrbio/Ilhas (18).
Bairros mais afetados
Nas últimas 72 horas, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal) o volume de chuva já ultrapassou os 200mm, sendo os maiores acumulados de chuva registrados nos seguintes bairros:
- Boca da Mata: 209,6 mm;
- Nova Brasília:196,2 mm;
- Cajazeiras VII/Mangabeira 180,6 mm;
- Águas Claras – 173,8 mm;
- Cajazeiras VIII – 165,8 mm.
