Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Sobe para 12 o número de sirenes de alerta ativadas pela Codesal

Capital baiana está em alerta máximo de chuvas intensas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/10/2025 - 14:58 h | Atualizada em 22/10/2025 - 19:55
Orla de Salvador em um dia chuvoso
Orla de Salvador em um dia chuvoso -

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou as sirenes de alerta em ao menos 12 comunidades de Salvador por conta das fortes chuvas que acontecem nesta quarta-feira, 22. O aviso foi enviado por mensagens de texto nos aparelhos celulares dos moradores da capital baiana.

Comunidades que estão em alerta máximo por conta das fortes chuvas:

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Mangabeira, na região de Cajazeiras;
  • Vila Picasso, na Capelinha de São Caetano;
  • Voluntários da Pátria, no Lobato;
  • Moscou e Creche, em Castelo Branco;
  • Mamede, no Alto da Terezinha;
  • Bosque Real e Olaria, em Sete de Abril;
  • Irmã Dulce, em Cajazeiras VII;
  • Marotinho, em Bom Juá.

Em atualização

Salvador em alerta máximo

A cidade de Salvador entrou em alerta máximo por conta do volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas, que ultrapassou os 150 mm. Vale ressaltar que a média prevista para o mês de outubro era de 91 mm.

O alerta vermelho, ou alerta máximo, indica o maior risco da escala de níveis estipulada pela Codesal. A Defesa Civil justifica que o alerta máximo foi acionado "devido à atuação de uma frente fria vinda da região Sul do país, influenciando nas condições do tempo, trazendo rajadas de vento, fortes chuvas com acumulados expressivos e risco para deslizamentos".

Leia Também:

Salvador em alerta! Ocorrências e sirenes marcam dia de fortes chuvas
Salvador sedia a Conferência Global Artivism com líderes de 60 países
Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida
Loyola diz o que falta para iniciar venda do Centro de Convenções

Inmet aponta alerta laranja

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital baiana está sob alerta laranja com possibilidade de chuvas de até 100 milimetros por dia, os locais da cidade que mais registraram volumes de chuva até às 11h40 desta quarta-feira, 22, nas últimas 72 horas foram:

  • Boca da Mata (172 mm;
  • Nova Brasília (156 mm);
  • Cajazeiras III (137 mm).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerta Chuvas Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Orla de Salvador em um dia chuvoso
Play

Torcedores do Bahia 'surfam' em ônibus e prefeitura promete resposta dura

Orla de Salvador em um dia chuvoso
Play

“Prédio QR Code” de Salvador chama atenção com fachada inspirada em tecidos africanos

Orla de Salvador em um dia chuvoso
Play

Vídeo: casal é flagrado em ato de amor intenso no Imbuí, em Salvador

Orla de Salvador em um dia chuvoso
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x