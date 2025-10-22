Sobe para 12 o número de sirenes de alerta ativadas pela Codesal

Orla de Salvador em um dia chuvoso - Foto: José Simões | Ag A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou as sirenes de alerta em ao menos 12 comunidades de Salvador por conta das fortes chuvas que acontecem nesta quarta-feira, 22. O aviso foi enviado por mensagens de texto nos aparelhos celulares dos moradores da capital baiana.

Comunidades que estão em alerta máximo por conta das fortes chuvas:

Mangabeira, na região de Cajazeiras;

Vila Picasso, na Capelinha de São Caetano;

Voluntários da Pátria, no Lobato;

Moscou e Creche, em Castelo Branco;

Mamede, no Alto da Terezinha;

Bosque Real e Olaria, em Sete de Abril;

Irmã Dulce, em Cajazeiras VII;

Marotinho, em Bom Juá.

Salvador em alerta máximo

A cidade de Salvador entrou em alerta máximo por conta do volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas, que ultrapassou os 150 mm. Vale ressaltar que a média prevista para o mês de outubro era de 91 mm.

O alerta vermelho, ou alerta máximo, indica o maior risco da escala de níveis estipulada pela Codesal. A Defesa Civil justifica que o alerta máximo foi acionado "devido à atuação de uma frente fria vinda da região Sul do país, influenciando nas condições do tempo, trazendo rajadas de vento, fortes chuvas com acumulados expressivos e risco para deslizamentos".

Inmet aponta alerta laranja

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital baiana está sob alerta laranja com possibilidade de chuvas de até 100 milimetros por dia, os locais da cidade que mais registraram volumes de chuva até às 11h40 desta quarta-feira, 22, nas últimas 72 horas foram: