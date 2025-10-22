Salvador sedia a Conferência Global Artivism com líderes de 60 países

O encontro antecede a COP30 - Foto: Divulgação

Salvador recebe de 3 a 5 de novembro de 2025, a segunda edição da Conferência Global Artivism, um encontro internacional que reúne artistas, líderes culturais e ativistas de todo o mundo.

O encontro antecede a COP30, que será realizada em Belém do Pará em 2025, e conecta-se diretamente ao debate global sobre o papel da cultura e da narrativa na formulação de políticas climáticas, soluções ambientais e estratégias globais.

O evento reunirá cerca de 800 artistas e ativistas de 60 países, entre eles Guz Guevara (México), Viviene Ferreira (Brasil), Matthew Nwozaku Blaise (Nigeria), DJ Cavem (USA), Loica (from Chile), Puma (Brazil), Bashar (Palestine), ALT BLK AFRICA (Africa) e Mundano (Brazil).

O evento acontecerá em diversos espaços culturais de Salvador, incluindo o Hotel da Bahia by Wish, Goethe-Institut, Lago do Campo Grande, Casa de Cultura Eduardo Cabus, Praça das Artes, Saladearte Cinema do Museu, Café Teatro Nilda Spencer, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Matos, Cine Glauber Rocha, Sociedade Protetora dos Desvalidos, Casa do Carnaval da Bahia, Museu da Misericórdia, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), Casa Cultural Reggae e Casa do Hip-Hop, entre outros.

Entre os participantes confirmados estão Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil, além de importantes artivistas e líderes culturais de países como Palestina, Nigéria, China, Estados Unidos, África do Sul, Camarões, Romênia, Quênia, Paquistão, Reino Unido e Afeganistão, entre outros.

Durante três dias, os participantes viverão uma programação rica e diversa, com mais de 80 painéis, palestras, performances e oficinas. As atividades ocorrerão das 9h às 18h, e os eventos noturnos incluirão shows, apresentações e festas que celebram a potência do artivismo em suas diferentes linguagens.

Entre os temas abordados estão:

• Justiça climática e os direitos da natureza

• Combatendo a desigualdade e o sexismo estrutural

• Fortalecendo a solidariedade global a partir do coração de Salvador

• A arte como ferramenta de ativismo

• Construindo um movimento global de artivistas

Estrutura do encontro:

• Dia 1 – O presente: Focado em compreender o momento atual, com painéis que exploram as crises globais.

• Dia 2 – O passado e o saber ancestral: Dedicado às raízes afro-brasileiras e às tradições de resistência cultural.

• Dia 3 – O futuro: Voltado para a construção de alianças e estratégias coletivas.

Inscrições e participação

O Global Artivism 2025 é aberto a artistas, gestores culturais, pesquisadores, comunicadores, ativistas e público geral interessado em temas de arte, cultura, direitos humanos e sustentabilidade.

Parte da programação será aberta e gratuita ao público. Solicitações de código de desconto podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

As inscrições para participação presencial ou remota estão disponíveis no site do evento.

https://app.glueup.com/event/the-second-global-artivism-convening-2025-150571/

A imprensa pode se cadastrar através do link:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf6WppB7HvwowLiOXSBfoxMSpAM4O5K1Df99qVnnJ3r_gwUyA/viewform?usp=send_form&pli=1