SAÚDE
SAÚDE

Mutirão oferece 300 vagas gratuitas de mamografia e PSA

Inscrição pode ser feita pela internet ou presencialmente

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 23:34 h
Além dos exames, o público também terá acesso a uma palestra educativa
Além dos exames, o público também terá acesso a uma palestra educativa

Uma ação gratuita irá oferecer à população de Salvador e da Região Metropolitana, 300 exames de mamografia e de Antígeno Prostático Específico (PSA) - fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata.

A atividade faz parte de uma parceria entre o Sicoob e a Clínica Matteoni e tem como objetivo ampliar o acesso a exames de rastreamento, especialmente durante as campanhas do Outubro e Novembro Azul.

Além dos exames, o público também terá acesso a uma palestra educativa sobre prevenção e combate ao câncer, conduzida pelos médicos radiologistas Luciana Matteoni e Marco Freitas.

Como participar

Para garantir a realização dos exames, é necessário participar da palestra - etapa obrigatória para a seleção dos beneficiados, no próximo sábado, 25, às 8h30, no Teatro da Faculdade Cairu, localizada no bairro dos Barris, em Salvador. As vagas são limitadas e direcionadas exclusivamente a pessoas que atendam aos critérios clínicos e de faixa etária adequados aos procedimentos.

As inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente nas agências do Sicoob em Salvador - Itapuã, Brotas, Pituba e Cajazeiras -, e em Lauro de Freitas.

Tags:

exames gratuitos Mamografia novembro azul Outubro Azul prevenção do câncer PSA

x