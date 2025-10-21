Mutirão oferece 300 vagas gratuitas de mamografia e PSA

Além dos exames, o público também terá acesso a uma palestra educativa - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Uma ação gratuita irá oferecer à população de Salvador e da Região Metropolitana, 300 exames de mamografia e de Antígeno Prostático Específico (PSA) - fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata.

A atividade faz parte de uma parceria entre o Sicoob e a Clínica Matteoni e tem como objetivo ampliar o acesso a exames de rastreamento, especialmente durante as campanhas do Outubro e Novembro Azul.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos exames, o público também terá acesso a uma palestra educativa sobre prevenção e combate ao câncer, conduzida pelos médicos radiologistas Luciana Matteoni e Marco Freitas.

Como participar

Para garantir a realização dos exames, é necessário participar da palestra - etapa obrigatória para a seleção dos beneficiados, no próximo sábado, 25, às 8h30, no Teatro da Faculdade Cairu, localizada no bairro dos Barris, em Salvador. As vagas são limitadas e direcionadas exclusivamente a pessoas que atendam aos critérios clínicos e de faixa etária adequados aos procedimentos.

As inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente nas agências do Sicoob em Salvador - Itapuã, Brotas, Pituba e Cajazeiras -, e em Lauro de Freitas.