Bahia recebe remédio inédito para tratamento do câncer de mama no SUS

A previsão é que a remessa chega ao estado nesta quinta-feira, 23 - Foto: Reprodução

A Bahia receberá o primeiro lote do medicamento Trastuzumabe Entansina, medicamento inédito incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do câncer de mama.

O medicamento trata, principalmente, o câncer do tipo HER2-positivo, que é uma forma mais agressiva da doença, caracterizada pela multiplicação acelerada das células tumorais. A previsão é que a remessa chega ao estado nesta quinta-feira, 23.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Investimento

A entrega faz parte de um investimento de R$ 159 milhões do Ministério da Saúde, em alusão ao Outubro Rosa, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de mama.

O lote inicial, com 11.978 unidades do medicamento (6.206 frascos de 100 mg e 5.772 de 160 mg), chegou ao aeroporto de Guarulhos (SP) em 13 de outubro..

Desse total, 724 frascos serão enviados à Bahia nesta quinta-feira. A distribuição será feita pela Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com os protocolos clínicos do SUS.

Ao todo, estão previstos quatro lotes do Trastuzumabe Entansina, com novas entregas programadas para dezembro de 2025, março de 2026 e junho de 2026. A estimativa é que o fornecimento cubra 100% da demanda atual no SUS, beneficiando 1.144 pacientes somente em 2025.