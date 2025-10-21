BRUTALIDADE
Mulher sobrevive após ser espancada e enterrada viva pelo ex-namorado
Homem não aceitava fim de relacionamento
Por Andrêzza Moura
Mais um caso de tentativa de feminicídio foi registrado em Itabuna, no sul do estado, na noite do domingo, 19. Desta vez, a vítima foi Joelma Vieira Santos, de 45 anos. Após ser sequestrada pelo ex-companheiro, Carlos Alberto Almeida Vasconcelos, ela foi brutalmente agredida e enterrada viva.
Na noite do crime, Joelma e uma amiga caminhavam pelas ruas do bairro Santo Antônio em direção ao Centro da cidade, quando foram abordadas pelo suspeito. Após ameaçá-las com uma faca, Carlos levou Joelma à força até uma área isolada, às margens da BR-101, próximo à estação de tratamento de água da EMASA. A outra mulher conseguiu fugir.
No local do crime, o homem teria a agredido com um 'mata-leão' na tentativa de estrangulá-la. Ao perceber que a mulher estava desacordada, ele amarrou um a corda ao seu pescoço e depois a enterrou em uma cova rasa.
Momentos depois, Joelma recuperou a consciência e conseguiu sair por conta própria de dentro da cova. Em seguida, ela procurou abrigo na casa da mãe. Policiais militares e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência.
Machucada e em estado de choque, Joelma foi encaminhada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), onde recebeu atendimento e ficou internada até a manhã desta terça-feira, 21.
Leia Também:
Em depoimento à Polícia Civil, ela informou que se relacionou com Carlos por 11 meses e que ele não aceitava o fim do namoro. O homem, que, segundo a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas, segue foragido. O crime é investigado pelas Delegacias Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e de Homicídios.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes