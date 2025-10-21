Mulher sobrevive após ser espancada e enterrada viva pelo ex-namorado

Joelma conseguiu sair sozinha da cova - Foto: Reprodução

Mais um caso de tentativa de feminicídio foi registrado em Itabuna, no sul do estado, na noite do domingo, 19. Desta vez, a vítima foi Joelma Vieira Santos, de 45 anos. Após ser sequestrada pelo ex-companheiro, Carlos Alberto Almeida Vasconcelos, ela foi brutalmente agredida e enterrada viva.

Na noite do crime, Joelma e uma amiga caminhavam pelas ruas do bairro Santo Antônio em direção ao Centro da cidade, quando foram abordadas pelo suspeito. Após ameaçá-las com uma faca, Carlos levou Joelma à força até uma área isolada, às margens da BR-101, próximo à estação de tratamento de água da EMASA. A outra mulher conseguiu fugir.

No local do crime, o homem teria a agredido com um 'mata-leão' na tentativa de estrangulá-la. Ao perceber que a mulher estava desacordada, ele amarrou um a corda ao seu pescoço e depois a enterrou em uma cova rasa.

Momentos depois, Joelma recuperou a consciência e conseguiu sair por conta própria de dentro da cova. Em seguida, ela procurou abrigo na casa da mãe. Policiais militares e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência.

Machucada e em estado de choque, Joelma foi encaminhada ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), onde recebeu atendimento e ficou internada até a manhã desta terça-feira, 21.

Em depoimento à Polícia Civil, ela informou que se relacionou com Carlos por 11 meses e que ele não aceitava o fim do namoro. O homem, que, segundo a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas, segue foragido. O crime é investigado pelas Delegacias Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e de Homicídios.