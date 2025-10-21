Soteropolitano em situação de rua é morto a tiros no Rio de Janeiro

O corpo de Etevaldo será enterrado em Salvador - Foto: Reprodução

Etevaldo Bispo dos Santos, o Bahia, foi uma das três vítimas de um ataque a tiros ocorrido, na madrugada da sexta-feira, 17, nas proximidades da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Além dele, Fábio Fernando da Silva, 44 anos, o Milharina, e outro homem, de 38 anos e que não teve o nome revelado, também foram baleados.

Marquise onde Bahia, Milharina e o outro homem dormiam | Foto: Reprodução

Os três rapazes, que viviam em situação de rua, dormiam debaixo de uma marquise, quando, por volta das 4h, três homens armados com fuzil e pistola se aproximaram já atirando. Bahia e Milharina morreram na hora. Já o outro homem segue internado em estado grave.

Etevaldo (esq.), mais conhecido como Bahia, foi executado enquanto dormia | Foto: Reprodução Batikum Afro/Divulgação

O corpo de Fernando foi enterrado no Rio de Janeiro. Já de Bahia foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) para ser transferido para Salvador, onde será enterrado. De acordo com a defensora Pública Cristiane Xavier, a certidão de óbito de Etevaldo já foi entregue e o transporte do corpo será feito nos próximos dias.

Amigos dormiam debaixo de marquise, quando foram baleados | Foto: Reprodução

O translado será custeado pela Secretaria de Assistência Social do Município. "Nós sabemos da limitação da assistência social, mas a família do Etevaldo é muito humilde e é da Bahia. A gente contou com a compreensão da secretaria para viabilizar o traslado desse corpo para a Bahia", explicou a defensora.