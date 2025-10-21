Atirador do Exército de 19 anos é morto a tiros em assalto na Bahia

Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça - Foto: Redes sociais

Um jovem de 19 anos, que atuava como atirador do Tiro de Guerra vinculado ao Exército Brasileiro, foi assassinado a tiros durante um assalto na noite da última segunda-feira, 20, em Santo Antônio de Jesus, município localizado no Recôncavo Baiano.

De acordo com informações da Polícia Civil, Gabriel Lopes Santos foi abordado por dois homens armados, que anunciaram o assalto e roubaram seu celular. Testemunhas relataram que Gabriel teria tentado reagir à ação dos criminosos e acabou sendo baleado na cabeça, morrendo ainda no local.

Circunstâncias

Segundo o pai da vítima, Henrique Queiroz Santos, o jovem estava voltando de uma atividade com a fanfarra quando foi surpreendido pelos assaltantes. Gabriel havia ingressado no Tiro de Guerra há menos de um ano.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório.

A investigação do caso está a cargo da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, e está sendo tratada como latrocínio — roubo seguido de morte.

