POLÍCIA
LATROCÍNIO

Atirador do Exército de 19 anos é morto a tiros em assalto na Bahia

Testemunhas relataram que Gabriel teria tentado reagir à ação dos criminosos e acabou sendo baleado na cabeça

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

21/10/2025 - 17:03 h
Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça
Testemunhas contaram que o jovem tentou reagir, quando foi atingido pelos disparos na região da cabeça

Um jovem de 19 anos, que atuava como atirador do Tiro de Guerra vinculado ao Exército Brasileiro, foi assassinado a tiros durante um assalto na noite da última segunda-feira, 20, em Santo Antônio de Jesus, município localizado no Recôncavo Baiano.

De acordo com informações da Polícia Civil, Gabriel Lopes Santos foi abordado por dois homens armados, que anunciaram o assalto e roubaram seu celular. Testemunhas relataram que Gabriel teria tentado reagir à ação dos criminosos e acabou sendo baleado na cabeça, morrendo ainda no local.

Circunstâncias

Segundo o pai da vítima, Henrique Queiroz Santos, o jovem estava voltando de uma atividade com a fanfarra quando foi surpreendido pelos assaltantes. Gabriel havia ingressado no Tiro de Guerra há menos de um ano.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório.

A investigação do caso está a cargo da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, e está sendo tratada como latrocínio — roubo seguido de morte.

assalto crime em Santo Antônio de Jesus Exército Brasileiro Gabriel Lopes jovem assassinado latrocínio Polícia Civil segurança pública Tiro de Guerra violência

