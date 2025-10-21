PF aponta que empresa de Buzeira recebeu dinheiro de esquema criminoso

Buzeira possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Federal (PF) identificou indícios de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa associada ao influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, que possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, onde costuma ostentar com fotos de carro de luxo e dinheiro em espécie.

O criador de conteúdo foi preso na semana passada e transferido nesta terça-feira, 21, para um centro de detenção em São Paulo.

De acordo com a PF, a empresa Buzeira Digital teria recebido cerca de R$ 19,7 milhões em transferências de Rodrigo de Paula Morgado, apontado como contador e operador financeiro de um esquema criminoso. O valor, segundo a investigação, é incompatível com a capacidade econômica da companhia e com as atividades declaradas.

Segundo a coluna de Fábia Oliverira, do Metrópoles, a representação enviada à Justiça Federal também destaca que Buzeira mantém um padrão de vida de luxo, incompatível com rendimentos lícitos. Ele é conhecido por ostentar carros de alto valor e realizar rifas milionárias nas redes sociais.