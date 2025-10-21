Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PF aponta que empresa de Buzeira recebeu dinheiro de esquema criminoso

Criador de conteúdo foi preso na semana passada por lavagem de dinheiro

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 12:29 h
Buzeira possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais
Buzeira possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais -

A Polícia Federal (PF) identificou indícios de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa associada ao influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, que possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, onde costuma ostentar com fotos de carro de luxo e dinheiro em espécie.

O criador de conteúdo foi preso na semana passada e transferido nesta terça-feira, 21, para um centro de detenção em São Paulo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a PF, a empresa Buzeira Digital teria recebido cerca de R$ 19,7 milhões em transferências de Rodrigo de Paula Morgado, apontado como contador e operador financeiro de um esquema criminoso. O valor, segundo a investigação, é incompatível com a capacidade econômica da companhia e com as atividades declaradas.

Leia Também:

Três detentos fogem do Conjunto Penal de Feira de Santana
Mulher é vítima de estupro coletivo na orla de Salvador
Médico que assinou falso atestado de óbito é alvo de investigação

Segundo a coluna de Fábia Oliverira, do Metrópoles, a representação enviada à Justiça Federal também destaca que Buzeira mantém um padrão de vida de luxo, incompatível com rendimentos lícitos. Ele é conhecido por ostentar carros de alto valor e realizar rifas milionárias nas redes sociais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

buzeira lavagem de dinheiro polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Buzeira possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Buzeira possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Buzeira possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Buzeira possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x