Três detentos fogem do Conjunto Penal de Feira de Santana

Conjunto Penal de Feira de Santana - Foto: Divulgação/ SEAP-BA

Três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta terça-feira, 21. A ausência dos presos foi percebida durante a conferência matinal de rotina realizada pelos agentes penitenciários.

Os criminosos foragidos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos Silva. Os três estavam custodiados na cela 29 do Pavilhão 10, onde foi constatada a violação da grade por volta das 8h30.

As Polícias Civil, Militar e Técnica realizam buscas na região com o objetivo de recapturar os fugitivos. "Assim que foi identificada a ausência dos detentos, foi solicitado, de forma imediata, o apoio das guarnições da Polícia Militar para cerco e buscas na região", disse as forças policiais em nota.

O que diz a Seap:

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) informa que, na manhã desta terça-feira (21), por volta das 8h30, durante o procedimento de conferência, no Conjunto Penal de Feira de Santana, foi constatada violação da grade da cela 29, localizada no Pavilhão 10.

Imediatamente, o policial penal responsável acionou a equipe de segurança, que foi ao local e identificou a ausência de três custodiados. Os internos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos da Silva.

A direção da unidade prontamente adotou todas as providências legais cabíveis e segue colaborando com os órgãos de segurança pública na localização dos fugitivos.