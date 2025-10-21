Plano de saúde é acusado de irregularidades no atendimento de autistas

Polícia cumprindo mandados no bairro da Pituba em Salvador - Foto: Filipe Conceição | Ascom PCBA

Após denúncias de irregularidades no atendimento de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Polícia Civil deflagrou a Operação Neurodignos na manhã desta terça-feira, 21, para investigar um plano de saúde e clínicas credenciadas na Bahia.

A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), e cumpre mandados de busca e apreensão em clínicas localizadas em Salvador.

As apurações apontam indícios de estelionato, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão e publicidade enganosa. Em algumas clínicas, as investigações demonstram que os locais anunciavam atendimento multidisciplinar, com profissionais como terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos, mas, em muitos casos, não possuíam os especialistas habilitados.

O plano de saúde também é investigado por práticas conhecidas como navegação abusiva, quando interrompe o tratamento e redireciona a criança para outra clínica sem justificativa técnica, prejudicando a continuidade terapêutica e o vínculo com a equipe.

Outras denúncias apontam ainda a recusa em aplicar terapias indicadas nos relatórios médicos, a redução do número de sessões ou a realização de atendimentos coletivos, contrariando prescrições de atendimento individualizado.