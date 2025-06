Dia do Orgulho Autista: conheça 6 personalidades com o diagnóstico

Letícia Sabatella, Danilo Gentili e Greta Thunberg são algumas das personalidades diagnosticadas com TEA - Foto: Reprodução

Dia 18 de junho é celebrado o Dia do Orgulho Autista, uma data significativa que busca promover a conscientização, compreensão e aceitação da neurodiversidade. O Portal A TARDE reuniu uma lista de personalidades de diferentes áreas que receberam o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) e revelaram publicamente.

Confira:

Letícia Sabatella

A atriz, que atuou em novelas como "Caminho das Índias" e "O clone", revelou recentemente seu diagnóstico de autismo de grau leve.

A atriz revelou o diagnóstico em 2023 em entrevista no Fantástico | Foto: Mauricio Fidalgo/Globo

“Eu sinto que precisava de um personagem para sociabilizar o tempo inteiro para me comunicar. Desde criança estou sempre sendo um bicho, ou sendo uma coisa, um super-herói, uma entidade para estar ali. É muito complicado ser eu”, desabafou ela no programa televisivo, "Sem censura".

Leilah Moreno

Cantora e atriz brasileira, Leilah Moreno recebeu o diagnóstico de autismo após os 25 anos de idade.

Leilah Moreno é integrante da banda oficial do programa Altas Horas | Foto: Fabio Miranda

"A forma de me comunicar, me conectar com as pessoas e ver o mundo eram diferentes. Achava que isso era porque eu era artista, criança ou aquariana. Tinha um mundo muito particular e imenso. Não fui uma autista não-verbal, fui comunicativa, mas tive momentos de isolamento, ainda tenho. Tinha bastante ressaca social. Convivia bem com a família, brincava, mas, sempre que acabava a festa, precisava me isolar. Isso me deixava encucada. Ficava sobrecarregada com barulho, muitas informações", disse a artista em entrevista ao gshow.

Danilo Gentili

O humorista, apresentador e ator brasileiro, Danilo Gentili revelou ter recebido o diagnóstico de autismo em 2020. Ele revelou o diagnóstico ao entrevistar uma apresentadora com a mesma condição em seu programa "The noite".

Danilo Gentili comentou polêmica do momento | Foto: Divulgação | SBT

“Sabia que eu também fui diagnosticado? Tem um ano e pouco e eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Me falaram que eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis. Se sou autista não quero saber, já sou assim e já era”, explicou o apresentador.

Greta Thunberg

A jovem ativista ambiental, que recentemente esteve em Israel em tentativa de ajuda humanitária em Gaza, Greta Thunberg foi diagnosticada aos 12 anos.

Ativista Greta Thumberg depois de ser capturada por soldados de Israel | Foto: Reprodução | X | @IsraelMFA

“O autismo não é uma doença. Não é algo que você ‘tem’. Definitivamente, não é ‘causado’ por nada como vacina ou dieta. Significa simplesmente que você é um pouco diferente de todas as outras pessoas”, afirmou a sueca em 2021 em suas redes sociais.

Elon Musk

O homem mais rico do mundo, CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk disse que é autista e já se referiu a si mesmo como neurodivergente. Ele falou sobre o seu diagnóstico no show de comédia “Saturday Night Live”.

Elon Musk tem uma fortuna de mais de US$ 400 bilhões | Foto: Reprodução | X

"Às vezes, depois de dizer algo, tenho que dizer o que significa. Olha, eu sei que às vezes digo ou posto coisas estranhas, mas é assim que meu cérebro funciona”, disse em tom de brincadeira o bilionário.

Sia

A cantora e compositora australiana Sia é uma das famosas que também se declarou autista. Já tarde, o diagnóstico veio quando ela tinha 46 anos.

Sia: "Somente nos últimos dois anos eu me tornei totalmente, totalmente eu mesma” | Foto: Divulgação

"Por 45 anos, eu pensei 'Tenho que colocar meu traje humano'. E somente nos últimos dois anos eu me tornei totalmente eu mesma", comentou ela em entrevista a um podcast.