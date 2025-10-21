POLÍCIA
Mulher é vítima de estupro coletivo na orla de Salvador
Jovem de 24 anos está internada após ser socorrida em rio
Por Redação
Um caso brutal chocou os moradores de Stella Maris, em Salvador, nesta segunda-feira (20). Uma moça de 24 anos foi vítima de estupro coletivo. A vítima foi resgatada sem roupa dentro de um rio. Pelo menos três homens teriam participado do ataque.
A jovem contou que passou mal após ingerir água durante o abuso. Equipes médicas socorreram a vítima e a levaram para uma unidade de saúde da região, onde permanece internada. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado.
Leia Também:
Ao MASSA!, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) assumiu o caso e já iniciou as investigações para caçar os responsáveis.
Por se tratar de um caso de violência sexual, mais informações são mantidas em sigilo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes