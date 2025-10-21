Mulher é vítima de estupro coletivo na orla de Salvador

Estado de saúde da vítima não foi divulgado - Foto: Ilustrativa/Ascom-PCBA/Haeckel Dias

Um caso brutal chocou os moradores de Stella Maris, em Salvador, nesta segunda-feira (20). Uma moça de 24 anos foi vítima de estupro coletivo. A vítima foi resgatada sem roupa dentro de um rio. Pelo menos três homens teriam participado do ataque.

A jovem contou que passou mal após ingerir água durante o abuso. Equipes médicas socorreram a vítima e a levaram para uma unidade de saúde da região, onde permanece internada. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado.

Ao MASSA!, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) assumiu o caso e já iniciou as investigações para caçar os responsáveis.

Por se tratar de um caso de violência sexual, mais informações são mantidas em sigilo.