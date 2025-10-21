Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher é vítima de estupro coletivo na orla de Salvador

Jovem de 24 anos está internada após ser socorrida em rio

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 11:23 h | Atualizada em 21/10/2025 - 11:58
Estado de saúde da vítima não foi divulgado
Estado de saúde da vítima não foi divulgado -

Um caso brutal chocou os moradores de Stella Maris, em Salvador, nesta segunda-feira (20). Uma moça de 24 anos foi vítima de estupro coletivo. A vítima foi resgatada sem roupa dentro de um rio. Pelo menos três homens teriam participado do ataque.

A jovem contou que passou mal após ingerir água durante o abuso. Equipes médicas socorreram a vítima e a levaram para uma unidade de saúde da região, onde permanece internada. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Polícia toma atitude após investigador fazer sexo com 5 presos em cela
PM obriga mulher a fazer sexo oral durante blitz e acaba preso
Homem é preso por estuprar neta da esposa em Feira de Santana

Ao MASSA!, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) assumiu o caso e já iniciou as investigações para caçar os responsáveis.

Por se tratar de um caso de violência sexual, mais informações são mantidas em sigilo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Estupro coletivo Salvador Stella Maris

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estado de saúde da vítima não foi divulgado
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Estado de saúde da vítima não foi divulgado
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Estado de saúde da vítima não foi divulgado
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Estado de saúde da vítima não foi divulgado
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x