Irmãos Natividade: suspeito de matar percussionistas é preso em SP

Os irmãos estavam na cidade participando de uma excursão com cerca de 150 pessoas quando foram executados - Foto: Reprodução redes sociais

Um homem identificado como João Victor Reis dos Santos, conhecido pelo apelido “Vaca”, foi preso em São Paulo sob acusação de envolvimento direto no assassinato dos irmãos Daniel e Gustavo Natividade, ambos percussionistas do bloco afro Malê Debalê, em 7 de outubro de 2024, na região do Emissário de Arembepe, em Camaçari, na Bahia.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, as investigações foram conduzidas pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari (DHPP), que aponta o suspeito como participante ativo no duplo homicídio. Em dezembro de 2024, outros dois suspeitos foram presos.

Prisão

Após o crime, o suspeito fugiu para São Paulo, onde foi localizado e capturado no bairro de Santana, zona norte da capital. Além do duplo homicídio, João Victor também é investigado por envolvimento em um triplo homicídio ocorrido em 2023.

Na ocasião, três jovens foram sequestrados e mortos após serem reconhecidos como moradores de uma área controlada por facção rival. As vítimas foram vistas pela última vez na orla de Camaçari e, posteriormente, encontradas mortas em uma propriedade privada na sede do município.

A prisão foi realizada em uma operação conjunta que envolveu a

Coordenação de Operações e Inteligência do DHPP;

ROTA (PMESP);

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia (FICCO/BA);

São Paulo (FICCO/SP).

Relembre o crime

Os irmãos estavam na cidade participando de uma excursão com cerca de 150 pessoas, organizada em três ônibus. Ambos faziam parte do Bloco Afro Malê Debalê, atuando como músicos.

De acordo com informações policiais, o ataque teria sido motivado após os jovens serem vistos tirando uma foto com gestos que teriam sido interpretados como alusão a uma facção rival. A partir daí, passaram a ser vigiados por membros da facção criminosa que domina a área.