Operação prende suspeitos por morte de músicos do Malê Debalê

Músicos do bloco Malê Debalê morreram após ataque a tiros - Foto: Arquivo Pessoal

A operação da Polícia Civil contra os envolvidos na morte dos irmãos Daniel e Gustavo Natividade, músicos do bloco Malê Debalê, prendeu seis suspeitos em Arembepe, Região Metropolitana de Salvador, nesta quinta-feira, 5.

De acordo com a divulgação feita pela PC, cinco homens tiveram seus mandatos de prisão cumpridos e um outor foi flagrado vendendo drogas na localidade. A autuação dos investigados não foi detalhada.

Recebendo o nome de "Operação Esganar", ela segue em andamento visando cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o grupo. De acordo com a polícia, as principais area de atuação do grupo seriam o Sangraduro e nos arredores da Aldeia Hippie.

Além de estarem ligados na morte dos irmãos, as investigações apontaram o envolvimento desse grupo em um triplo homicídio que ocorreu em outubro de 2023 em Camaçari.

Entre os investigados, Djavan Santos Conceição, mais conhecido como Edcity, é apontado como líder da organização criminosa. Ele segue preso em Cuiabá (MT), após ser capturado em novembro deste ano.

27 equipes da PC foram mobilizadas, sendo coordenadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apoiadas pela Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), da 26ª Delegacia Territorial (DT/Abrantes), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Salvador) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Além disso, a operação contou com o apoio de cinco equipes da Polícia Militar, ordenadas pelo Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM/RMS), atuando em pontos estratégicos para contenção.

Relembre o caso

Os irmãos Daniel e Gustavo Natividade morreram em um ataque a tiros no dia 7 de outubro. na localidade conhecida como Emissário de Arembepe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Gustavo morreu no local do crime.Daniel chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe. Os dois mortos no ataque eram irmãos e percussionistas do grupo Malê Debalê. Eles integravam o projeto social Malezinho.