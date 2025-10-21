Triplo homicídio: líder do tráfico que ordenou morte das amigas é preso

Corpos de amigas foram encontrados, na terça-feira, 14, enterrados em uma cova rasa em Anguera - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um suspeito de 31 anos, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas nas localidades de Guaribas e Roçado, zona rural de Anguera, foi preso na tarde desta terça-feira, 21, por suspeita de ordenar a execução das três amigas, em Anguera.

O suspeito se apresentou voluntariamente na sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, acompanhado por seus advogados. No local, foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Investigação

Ele é investigado por ter autorizado a execução de três jovens, cujos corpos foram encontrados no dia 14 de outubro deste ano, em uma área rural de Anguera.

As vítimas estavam desaparecidas desde o início do mês, e os indícios apontam que o crime foi motivado por disputas entre facções ligadas ao tráfico de drogas na região. Elas foram identificadas como:

Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos

Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos

Rafaela Carvalho Silva, de 15 anos

Com essa prisão, e outra realizadas nesta segunda-feira, 20, em Salvador, as duas principais lideranças do tráfico no município estão agora sob custódia.

Ficha criminal

Conforme apontam as investigações, o homem exercia função de comando dentro de um grupo criminoso atuante tanto em Anguera quanto em localidades vizinhas. Ele também é investigado por envolvimento em:

homicídios;

tráfico de drogas;

posse ilegal de armas de fogo;

e por integrar uma organização criminosa.

Balanço

A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Anguera, em conjunto com a DRFR de Feira de Santana, e contou com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

A prisão faz parte da Operação Vale das Sombras, que já soma 11 pessoas custodiadas — nove relacionadas ao triplo homicídio e três ligadas ao tráfico de drogas e à organização criminosa.

As amigas desapareceram no dia 6 de outubro, após informarem às famílias que iriam buscar roupas na zona rural do município. Dez dias depois, três corpos foram encontrados em uma área de mata.