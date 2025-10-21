Menu
HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Triplo homicídio: líder do tráfico que ordenou morte das amigas é preso

Homem é investigado por ter autorizado a execução das três amigas que foram encontradas mortas em Anguera

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

21/10/2025 - 19:45 h
Corpos de amigas foram encontrados, na terça-feira, 14, enterrados em uma cova rasa em Anguera
-

Um suspeito de 31 anos, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas nas localidades de Guaribas e Roçado, zona rural de Anguera, foi preso na tarde desta terça-feira, 21, por suspeita de ordenar a execução das três amigas, em Anguera.

O suspeito se apresentou voluntariamente na sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, acompanhado por seus advogados. No local, foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Investigação

Ele é investigado por ter autorizado a execução de três jovens, cujos corpos foram encontrados no dia 14 de outubro deste ano, em uma área rural de Anguera.

As vítimas estavam desaparecidas desde o início do mês, e os indícios apontam que o crime foi motivado por disputas entre facções ligadas ao tráfico de drogas na região. Elas foram identificadas como:

  • Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos
  • Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos
  • Rafaela Carvalho Silva, de 15 anos

Com essa prisão, e outra realizadas nesta segunda-feira, 20, em Salvador, as duas principais lideranças do tráfico no município estão agora sob custódia.

Soteropolitano em situação de rua é morto a tiros no Rio de Janeiro
Irmãos Natividade: suspeito de matar percussionistas é preso em SP
Atirador do Exército de 19 anos é morto a tiros em assalto na Bahia

Ficha criminal

Conforme apontam as investigações, o homem exercia função de comando dentro de um grupo criminoso atuante tanto em Anguera quanto em localidades vizinhas. Ele também é investigado por envolvimento em:

  • homicídios;
  • tráfico de drogas;
  • posse ilegal de armas de fogo;
  • e por integrar uma organização criminosa.

Balanço

A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Anguera, em conjunto com a DRFR de Feira de Santana, e contou com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

A prisão faz parte da Operação Vale das Sombras, que já soma 11 pessoas custodiadas — nove relacionadas ao triplo homicídio e três ligadas ao tráfico de drogas e à organização criminosa.

As amigas desapareceram no dia 6 de outubro, após informarem às famílias que iriam buscar roupas na zona rural do município. Dez dias depois, três corpos foram encontrados em uma área de mata.

Tags:

Anguera Deic DRFR Guaribas Operação policial organização criminosa Polícia Civil Roçado tráfico de drogas triplo homicídio Vale das Sombras zona rural

