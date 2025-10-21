Menu
POLÍTICA
RECONHECIMENTO

Ministra de Lula será homenageada com Título de Cidadã Baiana

Honraria foi aprovada pela Alba na sessão realizada nesta terça-feira, 21

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

21/10/2025 - 19:46 h
Marina Silva receberá cidadania baiana.
Marina Silva receberá cidadania baiana. -

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, será homenageada com o Título de Cidadã Baiana. A honraria foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na sessão realizada nesta terça-feira, 21.

O Projeto de Resolução nº 3.303/2025, de autoria do deputado estadual Marcelino Galo (PT), por pouco não foi aprovado, já que Samuel Jr. (Republicanos) tentou obstruir a votação, pedindo verificação de quórum. Após conversa com os líderes do governo, ele recuou e a votação prosseguiu. O texto foi aprovado por maioria, com os votos contrários de Samuel, Robinho (União Brasil) e Sandro Régis (União Brasil).

Na justificativa da proposta, Marcelino Galo destacou a trajetória de vida da acreana, com a superação de adversidades da infância, alfabetizando-se apenas aos 16 anos e formando-se posteriormente em História pela Universidade Federal do Acre e o início na política, no movimento sindical dos seringueiros, ao lado de Chico Mendes, na luta pela preservação da floresta amazônica e pelos direitos trabalhistas da categoria.

O texto também ressalta que Marina Silva exerceu mandatos e funções de grande relevância: foi vereadora de Rio Branco, deputada estadual do Acre e senadora por dois mandatos, destacando-se na defesa de pautas ambientais, de direitos humanos e de transparência pública.

“Conceder-lhe o título de cidadã baiana é, portanto, mais que uma homenagem: é o reconhecimento de uma vida dedicada ao serviço público, à defesa dos recursos naturais, à promoção da justiça social e à construção de um Brasil mais sustentável e igualitário, valores que se alinham de forma profunda à história e aos ideais do povo da Bahia”, pontua o deputado.

Assembleia Legislativa da Bahia cidadã baiana marina silva

x