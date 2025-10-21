Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Vereador é barrado por engenheiro de obra da Rodoviária - Foto: Joá Souza | GOVBA | Reprodução

O vereador Sandro Filho (Progressistas), parlamentar em primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS), tentou invadir as obras do novo Terminal Rodoviário da cidade, localizado no bairro de Águas Claras. A ação, entretanto, foi frustrada.

O momento foi registro em vídeo que circula nas redes sociais. Ao tentar invadir o local para fazer a fiscalização, sem qualquer autorização judicial, o vereador foi barrado pela equipe da obra, liderada por um engenheiro, que explicou que ele não poderia acessar as instalações.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não pode, porque o senhor não é engenheiro, eu acredito que não seja. O senhor não é do órgão responsável por fiscalização, o CREA. Se o senhor fosse do CREA, tudo bem”, afirmou o engenheiro durante a discussão com o vereador.

O engenheiro ainda explicou que a obra é executada por uma empresa privada, o que está fora do alcance da fiscalização de parlamentares.

“Doutor, o senhor não pode entrar num espaço que é privado. Isso aqui é uma concessão. Se o senhor é vereador, o senhor sabe muito bem qual o significado de uma concessão. Não é uma PPP, é uma concessão. Por enquanto, isso aqui é uma obra privada, feita por uma empresa privada, que tem uma concessão do governo do Estado, não é do município”, reforçou o responsável pela obra.

O que diz Sandro Filho?

Em uma publicação no Instagram, Sandro Filho afirmou que vai cobrar nas redes sociais do governo do Estado a fiscalização das obras, assim como a entrega.

"Não podemos fiscalizar? Então vamos cobrar nas redes sociais do governador", escreveu o parlamentar.

Quando a nova rodoviária fica pronta?

O novo Terminal Rodoviário de Salvador pode ganhar uma nova data de entrega, diferente da previsão inicial, que era dezembro. A possibilidade foi aberta pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na segunda-feira, 20, durante agenda na União dos Municípios da Bahia (UPB).

"Eu realmente digo a vocês que eu não estou contente com o processo, que foi prorrogado. Eu sei que teve problemas ali em relação ao solo, teve que refazer algum tipo de serviço, mas era para novembro e foi para dezembro", afirmou o governador.