POLÍTICA
Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja
Parlamentar discute com engenheiro responsável por obra
Por Cássio Moreira
O vereador Sandro Filho (Progressistas), parlamentar em primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS), tentou invadir as obras do novo Terminal Rodoviário da cidade, localizado no bairro de Águas Claras. A ação, entretanto, foi frustrada.
O momento foi registro em vídeo que circula nas redes sociais. Ao tentar invadir o local para fazer a fiscalização, sem qualquer autorização judicial, o vereador foi barrado pela equipe da obra, liderada por um engenheiro, que explicou que ele não poderia acessar as instalações.
“Não pode, porque o senhor não é engenheiro, eu acredito que não seja. O senhor não é do órgão responsável por fiscalização, o CREA. Se o senhor fosse do CREA, tudo bem”, afirmou o engenheiro durante a discussão com o vereador.
Leia Também:
O engenheiro ainda explicou que a obra é executada por uma empresa privada, o que está fora do alcance da fiscalização de parlamentares.
“Doutor, o senhor não pode entrar num espaço que é privado. Isso aqui é uma concessão. Se o senhor é vereador, o senhor sabe muito bem qual o significado de uma concessão. Não é uma PPP, é uma concessão. Por enquanto, isso aqui é uma obra privada, feita por uma empresa privada, que tem uma concessão do governo do Estado, não é do município”, reforçou o responsável pela obra.
O que diz Sandro Filho?
Em uma publicação no Instagram, Sandro Filho afirmou que vai cobrar nas redes sociais do governo do Estado a fiscalização das obras, assim como a entrega.
"Não podemos fiscalizar? Então vamos cobrar nas redes sociais do governador", escreveu o parlamentar.
Quando a nova rodoviária fica pronta?
O novo Terminal Rodoviário de Salvador pode ganhar uma nova data de entrega, diferente da previsão inicial, que era dezembro. A possibilidade foi aberta pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), na segunda-feira, 20, durante agenda na União dos Municípios da Bahia (UPB).
"Eu realmente digo a vocês que eu não estou contente com o processo, que foi prorrogado. Eu sei que teve problemas ali em relação ao solo, teve que refazer algum tipo de serviço, mas era para novembro e foi para dezembro", afirmou o governador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes