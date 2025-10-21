Menu
POLÍTICA

Com investimento milionário, Feira moderniza aeroporto e amplia pista

Investimento de R$ 10,2 milhões amplia pista do Aeroporto João Durval Carneiro para receber aeronaves maiores

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 15:16 h
Equipamento aeroviário regional receber aeronaves modelo Boeing 737-800, que tem capacidade para aproximadamente 200 passageiros.
-

A ampliação da pista de pouso de pouso e decolagem do Aeroporto João Durval Carneiro, em Feira de Santana, de 1.500 m para 1.800 m de comprimento por 30 m de largura já foi iniciada com a execução de terraplanagem.

Com investimento de R$ 10,2 milhões, a ação realizada pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), possibilitará ao equipamento aeroviário regional receber aeronaves modelo Boeing 737-800, que tem capacidade para aproximadamente 200 passageiros. Iniciada na primeira quinzena deste mês de outubro, a obra está prevista para ser concluída até janeiro de 2026.

“O município de Feira de Santana está localizado em um importante corredor logístico para o estado. As ações de requalificação no aeroporto contribuirão na atração de novos negócios, principalmente no setor de comércios e serviços, para a região. Já iniciamos os trabalhos com a terraplanagem. Em seguida, iremos começar as etapas de fresagem e de pavimentação” ressalta Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura, acrescentando que o projeto da obra na pista de pouso e decolagem também inclui o aumento da resistência do pavimento (PCN) de 30 para 45, importante para operações com aviões maiores.

