Com investimento milionário, Feira moderniza aeroporto e amplia pista

Equipamento aeroviário regional receber aeronaves modelo Boeing 737-800, que tem capacidade para aproximadamente 200 passageiros. - Foto: Ascom / Seinfra

A ampliação da pista de pouso de pouso e decolagem do Aeroporto João Durval Carneiro, em Feira de Santana, de 1.500 m para 1.800 m de comprimento por 30 m de largura já foi iniciada com a execução de terraplanagem.

Com investimento de R$ 10,2 milhões, a ação realizada pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), possibilitará ao equipamento aeroviário regional receber aeronaves modelo Boeing 737-800, que tem capacidade para aproximadamente 200 passageiros. Iniciada na primeira quinzena deste mês de outubro, a obra está prevista para ser concluída até janeiro de 2026.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O município de Feira de Santana está localizado em um importante corredor logístico para o estado. As ações de requalificação no aeroporto contribuirão na atração de novos negócios, principalmente no setor de comércios e serviços, para a região. Já iniciamos os trabalhos com a terraplanagem. Em seguida, iremos começar as etapas de fresagem e de pavimentação” ressalta Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura, acrescentando que o projeto da obra na pista de pouso e decolagem também inclui o aumento da resistência do pavimento (PCN) de 30 para 45, importante para operações com aviões maiores.