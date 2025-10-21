Metrô de Salvador ganha 40 novos vagões para acabar com lotação

Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O metrô Salvador-Lauro de Freitas terá a frota renovada com o incremento de 10 novos trens, com 40 vagões, nos próximos meses.

A aquisição dos veículos foi oficializada nesta terça-feira, 21, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), após assinatura de um contrato no valor de R$ 616 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF).

A compra faz parte do pacote de medidas do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) do governo Lula (PT), coordenada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Antes, o chefe do Executivo baiano apresentou um projeto de lei à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em 2024, para viabilizar o novo crédito com a financiadora.

Os recursos serão liberados em um processo escalonado terminando em 2028. Os novos veículos também haviam sido anunciados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, por meio das suas redes sociais.

“Dentro da carteira de investimentos do Novo PAC, a expansão do metrô de Salvador até o Campo Grande avança com a assinatura do contrato para a compra de 10 novos trens! Serão 40 vagões a mais e capacidade ampliada para atender mais de 12 mil pessoas simultaneamente na Linha 1”, disse.

Veja publicação

A assinatura do contrato foi feita no dia 9 de outubro, contudo, só foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

Questionada pelo Portal A TARDE, a CTB confirmou que o reforço na frota será destinado para a Estação Campo Grande. A nova frota, contudo, vai além, e também atenderá o Tramo III: as estações Campinas de Pirajá e Águas Claras.

Modelo

Já no que se refere ao modelo, a autarquia informou que a definição dos novos veículos fica por conta da concessionária vencedora da licitação, que no caso do Campo Grande, é o Consórcio Expresso 2 de Julho.

Estação Campo Grande terá desembarque no camarote da Câmara

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) adiantou novidades sobre a estação de metrô que será construída no bairro do Campo Grande. O desembarque, segundo o gestor, ocorrerá onde atualmente é montado o camarote da Câmara Municipal de Salvador durante o Carnaval.

“Nós conversamos com o prefeito a possibilidade de jogar um pouco mais naquela área mais morta, onde mais ou menos ali fica o camarote da Câmara de Vereadores que ali é uma região mais morta”, afirmou o gestor durante entrevista a uma emissora de rádio local.

O camarote da Câmara Municipal da cidade (CMS) durante o carnaval fica localizado próximo a Praça do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

O trecho terá 1,1 km de extensão, inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador.

O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande, conforme antecipado por A TARDE.

Rumo à Barra

O plano do governo estadual é que, no futuro, o rabicho no Canela seja utilizado como ponto de partida para a construção da segunda fase do tramo IV, com a implantação de duas outras estações: