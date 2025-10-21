STF: Zanin vota pela condenação de réus do núcleo de desinformação

Zanin destacou que os acusados faziam parte de uma organização criminosa dedicada à desinformação e à desestabilização das instituições democráticas - Foto: Antonio Augusto/STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira, 21, pela condenação de todos os réus ligados ao núcleo de desinformação eleitoral no caso da trama golpista. Com seu voto, o placar atual no julgamento passa a ser de 2 a 0 a favor da condenação dos integrantes do grupo.

Zanin acompanhou integralmente o voto do relator, Alexandre de Moraes, e defendeu a condenação de seis réus do “núcleo 4”. Eles são acusados de cinco crimes: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado por violência e ameaça grave; e deterioração de patrimônio tombado.

Já em relação a Carlos Rocha, presidente do IVL (Instituto Voto Legal), o ministro defendeu sua condenação apenas pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Zanin destacou que os acusados faziam parte de uma organização criminosa dedicada à desinformação e à desestabilização das instituições democráticas, atuando de forma coordenada para semear dúvidas sobre o sistema eleitoral e gerar desconfiança entre a população.