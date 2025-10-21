Menu
Moraes chama de “bizarro” relatório do PL sobre urnas eletrônicas

Ministro do STF critica relatório do PL sobre urnas eletrônicas e aponta tentativa de anular apenas votos de Lula

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 12:58 h
Segundo o ministro, o episódio é “bizarro” porque o PL tentava anular apenas os votos destinados a Lula
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, declarou que o relatório encomendado pelo Partido Liberal (PL) para apontar supostas falhas nas urnas eletrônicas é “uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral recebeu desde a sua criação”.

Em discurso durante o julgamento do núcleo 4 da trama golpista, o ministro afirmou, em seu voto, que o documento contratado pelo PL junto à empresa Voto Legal, presidida na epoca pelo engenheiro Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, réu no processo, é “bizarro”.

“Aqui, uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral tenha recebido desde a sua criação [o relatório]. Após a derrota nas urnas, o PL apresentou uma representação para fazer uma verificação extraordinária das urnas”, declarou o ministro.

“A litigância de má-fé foi comprovada porque eles não queriam que fossem anuladas urnas com problemas, mas apenas os votos do candidato que venceu as eleições. Uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral já recebeu”, reiterou o magistrado.

Segundo o ministro, o episódio é “bizarro” porque o PL tentava anular apenas os votos destinados a Lula, mesmo tendo eleito deputados, senadores e governadores utilizando o mesmo sistema eletrônico que agora questiona.

Alexandre de Moraes eleições 2022 STF urna eletrônica

