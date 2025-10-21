Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

STF retoma julgamento do Núcleo 4 da trama do golpe

Grupo é formado por réus responsáveis por ações de desinformação e ataque a autoridades

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

21/10/2025 - 7:40 h
STF retoma nesta terça-feira, 21, julgamento do núcleo 4 da trama golpista
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta terça-feira, 21, o julgamento dos sete réus que fazem parte do chamado Núcleo 4 da trama do golpe.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), esse núcleo responsável por espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas e atacar autoridades. Eles teriam usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para isso.

A sessão de hoje começa com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois, votam os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente do colegiado.

Os ministros vão decidir se os réus serão absolvidos ou condenados. Se forem absolvidos, o processo será arquivado. Em caso de condenação, cada pena será definida conforme o nível de participação nas ações ilegais.

O julgamento começou na semana passada, com a apresentação dos argumentos da PGR e das defesas. No último dia 14, a defesa e a acusação foram ouvidas.

Quem são os réus

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército;
  • Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;
  • Carlos César Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal;
  • Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército;
  • Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal e ex-membro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Reginaldo Vieira de Abreu, coronel da reserva do Exército.

Ver todas

