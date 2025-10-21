POLÍTICA
STF retoma julgamento do Núcleo 4 da trama do golpe
Grupo é formado por réus responsáveis por ações de desinformação e ataque a autoridades
Por Yuri Abreu
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta terça-feira, 21, o julgamento dos sete réus que fazem parte do chamado Núcleo 4 da trama do golpe.
Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), esse núcleo responsável por espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas e atacar autoridades. Eles teriam usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para isso.
A sessão de hoje começa com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois, votam os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente do colegiado.
Os ministros vão decidir se os réus serão absolvidos ou condenados. Se forem absolvidos, o processo será arquivado. Em caso de condenação, cada pena será definida conforme o nível de participação nas ações ilegais.
O julgamento começou na semana passada, com a apresentação dos argumentos da PGR e das defesas. No último dia 14, a defesa e a acusação foram ouvidas.
Quem são os réus
- Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército;
- Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;
- Carlos César Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal;
- Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército;
- Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército;
- Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal e ex-membro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Reginaldo Vieira de Abreu, coronel da reserva do Exército.
