STF retoma julgamento do Núcleo 4 da trama do golpe

STF retoma nesta terça-feira, 21, julgamento do núcleo 4 da trama golpista - Foto: Fábio Rodrigues | Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta terça-feira, 21, o julgamento dos sete réus que fazem parte do chamado Núcleo 4 da trama do golpe.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), esse núcleo responsável por espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas e atacar autoridades. Eles teriam usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para isso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A sessão de hoje começa com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois, votam os ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente do colegiado.

Os ministros vão decidir se os réus serão absolvidos ou condenados. Se forem absolvidos, o processo será arquivado. Em caso de condenação, cada pena será definida conforme o nível de participação nas ações ilegais.

O julgamento começou na semana passada, com a apresentação dos argumentos da PGR e das defesas. No último dia 14, a defesa e a acusação foram ouvidas.

Quem são os réus