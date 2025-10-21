Novas regras de bagagem podem redefinir padrão das viagens aéreas

Um projeto de lei apresentado pelo deputado Da Vitória (PP-ES) propõe proibir a cobrança por malas de mão em voos - Foto: Divulgação | Ryanair

Mais de oito anos após a adoção da cobrança por bagagens despachadas no Brasil, companhias aéreas começam a mirar agora as malas de mão. A possibilidade de tarifar também esse tipo de volume reacendeu o debate sobre os limites da atuação das empresas e chegou à Câmara dos Deputados.

Um projeto de lei apresentado pelo deputado Da Vitória (PP-ES) propõe proibir a cobrança por malas de mão em voos. Diante da repercussão negativa entre os consumidores, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), elevou o tom e anunciou que o requerimento de urgência para a tramitação da proposta será analisado ainda nesta terça-feira, 21.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Um recado às companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens.A Câmara não vai aceitar esse abuso. Vou pautar a urgência do PL 5041/25, do deputado Da Vitória, que garante o direito do passageiro de levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança adicional. O consumidor vem em primeiro lugar”, escreveu Motta em uma publicação nas redes sociais.

Ao Portal A TARDE, o relator do projeto, o deputado Neto Carletto (Avante-BA), detalhou a proposta e disse ser favorável ao transporte da bagagem de mão sem cobrança adicional.

O projeto visa proibir a cobrança das bagagens de mão nos voos nacionais e internacionais, uma decisão recente das companhias aéreas. Na minha opinião, isso prejudica muito os consumidores, porque representa mais uma cobrança para quem viaja, algo realmente preocupante Neto Carletto - Deputado federal

"O discurso das companhias aéreas é de que, com essa medida, haveria redução no preço das passagens. Mas isso já foi prometido lá atrás, em 2017, quando começou a cobrança das bagagens despachadas, que até então não existia. O que observamos, no entanto, foi justamente o aumento do valor das passagens nos últimos anos. Por isso, não queremos ver novamente mais uma cobrança excessiva e abusiva para o consumidor”, declarou.

A movimentação acelerada na Casa Legislativa ocorre após a Gol anunciar mudanças nas regras em voos internacionais, criando a nova tarifa Basic, que não inclui transporte gratuito de volumes de cabine.

Desde o dia 14 de outubro, passageiros que optarem por essa modalidade poderão embarcar apenas com um item pessoal de até 10 kg, que caiba sob o assento à frente. Passagens compradas antes dessa data mantêm as regras anteriores.

“Na última terça-feira, dia 14/10, a GOL colocou à disposição uma nova opção de tarifa com o nome Basic, com a proposta de oferecer uma tarifa mais acessível apenas em voos internacionais. A tarifa Basic só está disponível para viagens com origem em outros países onde a GOL opera e, no Brasil, na rota que parte do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para Montevidéu, no Uruguai. A modalidade Basic oferece uma alternativa mais barata, na qual o viajante abre mão não só do despacho de malas, mas também do espaço no compartimento superior da aeronave, restringindo-se a levar apenas bolsa ou mochila pequena”, diz a nota da GOL encaminhada ao A TARDE.

A expectativa da companhia aérea é que futuramente a medida se expanda para trajetos internos.



A Latam também já adota a mesma tarifa em voos internacionais e em alguns domésticos na América do Sul e América do Norte.

Com todas as mudanças registradas nos últimos anos, o deputado declarou que a proposta busca estabelecer regras claras sobre o transporte de bagagens, definindo padrões de tamanho, quantidade e eventuais taxas em voos nacionais e internacionais, incluindo situações em que companhias obrigam passageiros a despachar malas de mão.

“A Anac [Agência Nacional de Aviação Civil], junto com as empresas, ficaram de me apresentar amanhã o estudo para informar realmente tamanho e quantidade, para a gente chegar nesse entendimento e criar uma regra também para isso. [...] A gente vai discutir também esse assunto amanhã [na Câmara] e eu pretendo também inserir no texto alguma regra ou padrão que nós vamos definir para essa situação”, explicou.

Repercussão entre consumidores

O anúncio da possível cobrança por malas de mão provocou forte reação entre passageiros nas redes sociais. A insatisfação geral reflete o desgaste acumulado desde a liberação da tarifa sobre bagagens despachadas, em 2017, medida que, segundo as companhias aéreas, reduziria o preço das passagens, mas que, na prática, nunca se confirmou.

“Tudo começou com a lenda urbana de que, se fosse cobrada a bagagem despachada, o preço das passagens cairia. Segue tudo caro, e agora querem cobrar até pela mala de mão”, criticou um internauta.

Há também queixas sobre a falta de estrutura nos voos. “Querem cobrar e sequer garantem espaço nas aeronaves para todas as bagagens de mão”, reclamou um passageiro.

Outros ironizaram a escalada de cobranças no setor: “Daqui a pouco cobram pelo ar-condicionado”, escreveu um usuário. “Antes a gente escolhia o assento sem pagar. Agora, cada serviço é monetizado.”

Entre as críticas, sobrou também para o tratamento das malas despachadas: “Enquanto as empresas não tiverem um serviço decente, sem estragar as bagagens, o pessoal vai continuar levando tudo na mão.”

O tom geral é de indignação: “Daqui a pouco cobram sobrepeso do passageiro”. “Acho que vamos acabar viajando sem roupas.”

Próximos passos

A Câmara dos Deputados vai colocar em votação, nesta terça, o pedido de urgência do Projeto de Lei (PL) 5.041/2025. Caso o requerimento seja aprovado, o texto poderá ser apreciado diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões temáticas.

Principais pontos: