HOME > POLÍTICA
BRASIL

Câmara decide sobre mudança que pode afetar passageiros de voos

Anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)

Flávia Requião e Yuri Abreu

Por Flávia Requião e Yuri Abreu

21/10/2025 - 10:17 h
Passageiros podem se beneficiar de decisão da Câmara dos Deputados sobre cobrança da bagagem de mão
Passageiros podem se beneficiar de decisão da Câmara dos Deputados sobre cobrança da bagagem de mão -

A Câmara dos Deputados vai colocar em votação, nesta terça-feira, 21, a urgência do projeto de Lei (PL) 5.041/2025, que proíbe a cobrança de bagagem de mão por parte das companhias aéreas.

Se a urgência for aprovada, o projeto poderá ser votado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões. Na Casa, o relator da matéria é o deputado federal Neto Carletto (Avante-BA).

"Alerta da semana: vamos votar a urgência do PL 5041/25, que proíbe a cobrança de bagagem de mão no avião", informou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em uma postagem nas redes sociais.

Leia Também:

Deputado baiano vai relatar projeto do transporte gratuito de bagagem de mão em voos
Câmara deve votar urgência de projeto sobre cobrança de bagagem de mão
Fim da bagagem de mão? Entenda a nova tarifa de companhias aéreas

A votação anunciada pelo republicano é uma resposta à decisão das empresas de implementar uma nova categoria de tarifa, chamada de “básica”, para o transporte de bagagens. Recentemente, a Gol e a Latam comunicaram a adoção de novas tarifas com restrições a uma segunda bagagem de mão, a partir deste mês.

Ao Portal A TARDE, Carletto afirmou que pretender votar logo nesta quarta-feira, 22, a questão do mérito do projeto assim que a Casa aprovar a urgência do texto.

"É algo realmente preocupante [a cobrança por parte das companhias aéreas]. E o discurso é que, com essa medida, vai ocorrer a baixa do preço das passagens. Mas, isso já foi feito lá atrás, Com a cobrança das bagagens despachadas, em 2017, que até então não era cobrado", afirmou.

"E o que a gente observou foi o aumento do valor das passagens, nos últimos anos. Então, a gente não quer novamente ter mais uma cobrança excessiva e abusiva pro consumidor", completou o parlamentar.

Reações

Na semana passada, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), informou, por nota, que as empresas até podem estar legalmente amparadas, mas entende que a conduta não traz benefícios ao consumidor, e por isso merece revisão.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) enviou ofício às companhias aéreas Azul, Gol e Latam solicitando esclarecimentos sobre eventuais cobranças em voos internacionais.

O órgão afirmou que pretende entregar estudos técnicos para a construção de um projeto de lei no Congresso Nacional com o objetivo de levar a uma “regulação equilibrada, preservando tanto o direito dos passageiros quanto a competitividade das companhias aéreas”.

Orientações

Chamada de PL das bagagens, o texto — de autoria do deputado Da Vitória (PP-ES) — determina que as companhias aéreas são proibidas de oferecer tarifas que excluam ou limitem o direito do passageiro de levar gratuitamente a bagagem de mão.

A proposta diz ainda que os passageiros têm garantido o direito de levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança adicional, “como bolsa, mochila ou pasta, observados os limites de peso e dimensão estabelecidos pela autoridade reguladora”.

O texto diz ainda que a bagagem de mão (mala de cabine), deve ser acomodada nos compartimentos superiores da cabine da aeronave, atendendo aos limites de peso e dimensão fixados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que o item pessoal, como bolsa, mochila, pasta ou volume equivalente que possa ser acomodado sob o assento à frente do passageiro.

