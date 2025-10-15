Fim da bagagem de mão? Entenda a nova tarifa de companhias aéreas

O viajante que optar por essa categoria só poderá levar uma mochila - Foto: depositphotos.com / sergii.kl.ua

Quem adora viajar de avião terá que ter muita atenção na hora de comprar passagem após mudanças recentes aplicadas em companhias aéreas brasileiras, que entraram em vigor ainda nesta terça-feira, 14.

A GOL anunciou uma nova categoria, mais básica e barata, que não permite bagagem de mão gratuita em viagens internacionais. O viajante que optar por essa categoria só poderá levar na cabine, apenas, uma bolsa ou uma mochila (item pessoal) de até 10 kg, nas medidas máximas de 32 cm de largura, 22 cm de altura e 43 cm de profundidade, para que seja acomodada debaixo do assento à frente.

A nova opção, intitulada como tarifa basic, que repete modelos adotados em aéreas low cost em vários países, promete ser mais acessível, ao permitir viajar apenas com mochila ou bolsa para acomodação embaixo do assento à frente.

A nova tarifa estará disponível apenas para viagens com origem em outros países onde a GOL opera e, no Brasil, somente na rota que parte do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para Montevidéu, no Uruguai.

Para o mercado doméstico, as tarifas disponíveis continuarão sendo a light, a classic e a flex. Também nos voos internacionais, o passageiro poderá optar pela premium economy, categoria que já era existente. O bilhete permite, por exemplo, o reembolso integral para cancelamentos antes do voo, sem taxas ou multas.

Segundo a companhia, os viajantes de qualquer uma das demais tarifas disponíveis (com exceção da Basic) poderão levar uma “mala pequena”. As dimensões não foram especificadas no comunicado oficial da Gol, mas a empresa informa que ela deverá caber nos compartimentos superiores da aeronave.

A remarcação de voo estará disponível, com ou sem taxa extra, para todas as tarifas. Outra novidade é a possibilidade de adiantamento do voo não mais limitado a 6 horas antes do voo original, mas sim durante todo o dia do voo. A GOL informou que a presença ou não de taxa para adiantamento também dependerá da tarifa.