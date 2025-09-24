Mudanças em outubro: o que não pode mais ser levado na bagagem de mão?

A alteração não proíbe as bagagens, mas impõe novas limitações - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir de 1º de outubro de 2025, passageiros que embarcarem em voos internacionais da Emirates precisarão redobrar atenção ao transportar power banks. A companhia aérea, uma das maiores do mundo, anunciou restrições que afetam o uso e transporte desses dispositivos de baterias de lítio a bordo.

Embora ainda seja permitido levar power banks na bagagem de mão, a capacidade do dispositivo não pode ultrapassar 100 Wh. Além disso, não será mais permitido usar a bateria portátil para carregar celulares, notebooks ou outros eletrônicos durante o voo.

Outra novidade é que o aparelho deve permanecer sempre ao alcance do passageiro, seja no bolso do assento ou dentro da bolsa sob a poltrona da frente, evitando armazenamento nos compartimentos superiores.

A medida visa permitir ação rápida da tripulação ou do próprio passageiro em caso de superaquecimento ou incêndio.

Por que a Emirates tomou essa decisão

Segundo a empresa, o aumento de incidentes envolvendo superaquecimento e riscos de incêndio de baterias de lítio motivou a adoção das novas regras. Apesar do risco ser considerado baixo, a companhia reforça a importância de medidas preventivas rigorosas para a segurança de todos a bordo.

Outras companhias também seguem tendência

A Emirates não está sozinha. Singapore Airlines, Cathay Pacific e Thai Airways já aplicam restrições semelhantes, principalmente em voos da Ásia. Nos Estados Unidos e na Europa, a tendência é limitar o uso de power banks e reforçar a supervisão desses dispositivos durante viagens internacionais.

Passageiros devem conferir as regras específicas da companhia antes do embarque. O não cumprimento pode resultar em apreensão do item ou impedimento de embarque.

Dicas para viajar seguro

Verifique a capacidade do power bank antes de embarcar.

Mantenha o dispositivo sempre ao alcance durante o voo.

Evite usar a bateria para recarregar eletrônicos dentro da cabine.

Consulte as regras da companhia aérea para evitar surpresas no embarque.

A nova medida reforça que, em viagens aéreas internacionais, a segurança deve sempre vir antes da conveniência.