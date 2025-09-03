Viajar de avião em Salvador ficará mais caro com reajuste de tarifas; saiba valores

Aeroporto de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o reajuste das tarifas do Aeroporto Internacional de Salvador, que passa a valer a partir de 30 de setembro de 2025.

A nova tabela altera os valores de embarque, conexão, pouso, permanência e também de serviços de carga, como armazenagem e capatazia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A tarifa de embarque, por exemplo, sobe para R$ 46,89 em voos domésticos e R$ 83,04 em voos internacionais.

Já a taxa de conexão, aplicada por passageiro, passa a ser de R$ 14,35 em ambos os casos.

Entre os serviços operacionais, a tarifa de pouso foi fixada em R$ 14,68 por tonelada para voos domésticos e R$ 39,14 para internacionais.

As tarifas de permanência no pátio variam de R$ 0,62 a R$ 7,80 por tonelada-hora, enquanto o armazenamento de cargas importadas terá percentuais de cobrança que vão de 0,75% até 7,5% do valor CIF, conforme o tempo de permanência.

Já a tarifa de capatazia da carga importada será de R$ 0,0874 por quilo, com cobrança mínima de R$ 21,05.

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União, o reajuste considera o IPCA acumulado, além dos fatores previstos em contrato.

No caso de embarque, pouso e permanência, o aumento médio foi de 5,92%. Já as tarifas relacionadas à armazenagem e capatazia tiveram correção de 5,35%.

Os novos valores passam a valer a partir do próximo dia 30 de setembro.

Ao Portal A TARDE, a concessionária do Aeroporto de Salvador confirmou a alteração das tarifas de embarque, que, segundo a empresa, é realizada anualmente, "como previsto no contrato de concessão, e leva em consideração diversos fatores definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), incluindo a qualidade de serviço".

"O próximo reajuste passa a valer em 30 de setembro, conforme anunciado pela agência reguladora, e será aplicado apenas para passagens compradas a partir dessa data. Destacamos que até o momento não foram registrados relatos ou reclamações de passageiros sobre o tema. Atualmente, o Aeroporto de Salvador opera, em média, um volume superior a 500 partidas semanais", completou o texto.

ANAC aprova nova taxa que altera os valores de embarque, conexão, pouso, permanência e também de serviços de carga, como armazenagem e capatazia | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE - 30 / 09 / 2024

Novos valores no Aeroporto de Salvador

Tarifa de embarque

Doméstico: de R$ 44,27 para R$ 46,89

de R$ 44,27 para R$ 46,89 Internacional: de R$ 78,38 para R$ 83,04

Conexão

Doméstico e internacional: de R$ 13,55 para R$ 14,35

Tarifa de pouso (por tonelada)

Doméstico: de R$ 13,86 para R$ 14,68

de R$ 13,86 para R$ 14,68 Internacional: de R$ 36,95 para R$ 39,15

Permanência (por tonelada-hora)

Pátio de manobras: de R$ 2,73 para R$ 2,90 (doméstico) / de R$ 7,36 para R$ 7,80 (internacional)

de R$ 2,73 para R$ 2,90 (doméstico) / de R$ 7,36 para R$ 7,80 (internacional) Pátio de estadia: de R$ 0,59 para R$ 0,62 (doméstico) / de R$ 1,51 para R$ 1,60 (internacional)

Cargas