RANKING

Brasil só tem 1 aeroporto entre os 10 melhores do mundo; veja ranking

Levantamento da AirHelp avaliou 250 terminais em 68 países

Luan Julião

Por Luan Julião

19/08/2025 - 15:58 h
Ranking da AirHelp avaliou 250 aeroportos de 68 países
Ranking da AirHelp avaliou 250 aeroportos de 68 países

O Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, conquistou um lugar de prestígio no cenário global da aviação. Ele foi o único do Brasil a figurar entre os dez melhores aeroportos do mundo em 2025, segundo levantamento divulgado pela AirHelp, empresa especializada em direitos dos passageiros aéreos.

A capital federal alcançou a quarta colocação, subindo uma posição em relação ao ano anterior. Já o Aeroporto Internacional Val-de-Cans, em Belém (PA), que havia garantido a nona posição em 2024, caiu para o 13º lugar neste ano.

Apesar da queda de Belém, o Brasil segue bem representado: 12 terminais nacionais foram listados entre os 100 melhores do planeta. Entre eles estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro (17º), o Pinto Martins, em Fortaleza (24º) e Guarulhos, em São Paulo (61º).

Top 10 aeroportos do mundo em 2025

  • Cidade do Cabo – Cidade do Cabo, África do Sul
  • Hamad – Doha, Catar
  • Rei Khaled – Riade, Arábia Saudita
  • Presidente Juscelino Kubitschek – Brasília, Brasil
  • Mascate – Mascate, Omã
  • Tocumen – Cidade do Panamá, Panamá
  • King Shaka – Durban, África do Sul
  • Salt Lake City – Salt Lake City, Estados Unidos
  • Bergen – Bergen, Noruega
  • Rei Fahd – Dammam, Arábia Saudita

Como funciona a avaliação

O ranking da AirHelp avaliou 250 aeroportos de 68 países, levando em conta dados de voos ocorridos entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.

As notas foram calculadas a partir de três critérios principais:

  • Pontualidade dos voos
  • Opinião dos passageiros sobre a experiência no terminal
  • Qualidade de restaurantes e lojas

