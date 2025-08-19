Brasil só tem 1 aeroporto entre os 10 melhores do mundo; veja ranking

Ranking da AirHelp avaliou 250 aeroportos de 68 países - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, conquistou um lugar de prestígio no cenário global da aviação. Ele foi o único do Brasil a figurar entre os dez melhores aeroportos do mundo em 2025, segundo levantamento divulgado pela AirHelp, empresa especializada em direitos dos passageiros aéreos.

A capital federal alcançou a quarta colocação, subindo uma posição em relação ao ano anterior. Já o Aeroporto Internacional Val-de-Cans, em Belém (PA), que havia garantido a nona posição em 2024, caiu para o 13º lugar neste ano.

Apesar da queda de Belém, o Brasil segue bem representado: 12 terminais nacionais foram listados entre os 100 melhores do planeta. Entre eles estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro (17º), o Pinto Martins, em Fortaleza (24º) e Guarulhos, em São Paulo (61º).

Top 10 aeroportos do mundo em 2025

Cidade do Cabo – Cidade do Cabo, África do Sul

– Cidade do Cabo, África do Sul Hamad – Doha, Catar

– Doha, Catar Rei Khaled – Riade, Arábia Saudita

– Riade, Arábia Saudita Presidente Juscelino Kubitschek – Brasília, Brasil

– Brasília, Brasil Mascate – Mascate, Omã

– Mascate, Omã Tocumen – Cidade do Panamá, Panamá

– Cidade do Panamá, Panamá King Shaka – Durban, África do Sul

– Durban, África do Sul Salt Lake City – Salt Lake City, Estados Unidos

– Salt Lake City, Estados Unidos Bergen – Bergen, Noruega

– Bergen, Noruega Rei Fahd – Dammam, Arábia Saudita

Como funciona a avaliação

O ranking da AirHelp avaliou 250 aeroportos de 68 países, levando em conta dados de voos ocorridos entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.

As notas foram calculadas a partir de três critérios principais: