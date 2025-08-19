RANKING
Brasil só tem 1 aeroporto entre os 10 melhores do mundo; veja ranking
Levantamento da AirHelp avaliou 250 terminais em 68 países
Por Luan Julião
O Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, conquistou um lugar de prestígio no cenário global da aviação. Ele foi o único do Brasil a figurar entre os dez melhores aeroportos do mundo em 2025, segundo levantamento divulgado pela AirHelp, empresa especializada em direitos dos passageiros aéreos.
A capital federal alcançou a quarta colocação, subindo uma posição em relação ao ano anterior. Já o Aeroporto Internacional Val-de-Cans, em Belém (PA), que havia garantido a nona posição em 2024, caiu para o 13º lugar neste ano.
Apesar da queda de Belém, o Brasil segue bem representado: 12 terminais nacionais foram listados entre os 100 melhores do planeta. Entre eles estão o Santos Dumont, no Rio de Janeiro (17º), o Pinto Martins, em Fortaleza (24º) e Guarulhos, em São Paulo (61º).
Top 10 aeroportos do mundo em 2025
- Cidade do Cabo – Cidade do Cabo, África do Sul
- Hamad – Doha, Catar
- Rei Khaled – Riade, Arábia Saudita
- Presidente Juscelino Kubitschek – Brasília, Brasil
- Mascate – Mascate, Omã
- Tocumen – Cidade do Panamá, Panamá
- King Shaka – Durban, África do Sul
- Salt Lake City – Salt Lake City, Estados Unidos
- Bergen – Bergen, Noruega
- Rei Fahd – Dammam, Arábia Saudita
Como funciona a avaliação
O ranking da AirHelp avaliou 250 aeroportos de 68 países, levando em conta dados de voos ocorridos entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.
As notas foram calculadas a partir de três critérios principais:
- Pontualidade dos voos
- Opinião dos passageiros sobre a experiência no terminal
- Qualidade de restaurantes e lojas
