Eclipse solar total será o segundo mais longo no século
Após esse, o próximo eclipse que terá duração parecida será em 2114
Por Gustavo Zambianco
O próximo eclipse solar total será um dos mais longos do século. Caso queira acompanhar o fenômeno, é recomendado que se prepare com antecedência já que o próximo evento semelhante a esse deve acontecer somente em 2114.
A previsão dos astrônomos é de que o fenômeno aconteça no dia 2 de agosto de 2027, quando a Lua ocultará o Sol por seis minutos e 23 segundos em seu ponto de ápice, no Egito. Ele também poderá ser visto em outras regiões, como Europa, África e Oriente Médio.
O evento será um dos maiores da história. No século 21, ele só ficará atrás do eclipse total de 2009, que registrou 6 minutos e 39 segundos e só foi observável no Oceano Pacífico.
Algumas expedições estão sendo organizadas para o local tratado como o ápice do evento, em Luxor, no Egito. É raro que fenômenos naturais da magnitude deste próximo eclipse total ocorram em regiões urbanizadas, por isso o evento é bastante aguardado por astrônomos e turistas.
Além do tempo maior que o normal, o fenômeno terá uma magnitude de 1,079. Qualquer número maior que um já indica cobertura total do Sol pela Lua.
