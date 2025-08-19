BAHIA
Novo aeroporto na Bahia: projeto em Itabuna entra em nova fase
Prefeito Augusto Castro anunciou em São Paulo mais uma etapa do Plano Diretor do futuro equipamento
Por Luiz Almeida
O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, anunciou nesta terça-feira, 19, mais um avanço no projeto do futuro aeroporto do município. Em publicação no Instagram, o político comentou o caso.
Em São Paulo, ele se reuniu com o consultor Mozart Alemão, especialista em engenharia aeroportuária, para dar seguimento ao Plano Diretor que vai nortear a implantação do equipamento.
Segundo Castro, nesta fase foram discutidas a avaliação de áreas prováveis para instalação, além de diagnósticos e estudos técnicos fundamentais para viabilizar o projeto.
“O novo aeroporto será um dos maiores vetores de integração e desenvolvimento da nossa região, ampliando a mobilidade, fortalecendo o turismo, atraindo novos investimentos e impulsionando a geração de emprego e renda”, destacou o gestor.
O prefeito ressaltou ainda que o projeto representa um sonho antigo da população, que agora começa a se aproximar da realidade. "Um grande sonho que vai projetar Itabuna em um novo patamar de crescimento e oportunidades para todos", completou.
