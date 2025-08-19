Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Novo aeroporto na Bahia: projeto em Itabuna entra em nova fase

Prefeito Augusto Castro anunciou em São Paulo mais uma etapa do Plano Diretor do futuro equipamento

Por Luiz Almeida

19/08/2025 - 22:32 h
Prefeito Augusto Castro revelou novidades sobre projeto de aeroporto
Prefeito Augusto Castro revelou novidades sobre projeto de aeroporto

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, anunciou nesta terça-feira, 19, mais um avanço no projeto do futuro aeroporto do município. Em publicação no Instagram, o político comentou o caso.

Em São Paulo, ele se reuniu com o consultor Mozart Alemão, especialista em engenharia aeroportuária, para dar seguimento ao Plano Diretor que vai nortear a implantação do equipamento.

Segundo Castro, nesta fase foram discutidas a avaliação de áreas prováveis para instalação, além de diagnósticos e estudos técnicos fundamentais para viabilizar o projeto.

Leia Também:

Câmara aprova urgência de novas regras para punir motins
Barroso diz que regulação das redes se tornou imprescindível no país
Crise no Novo da Bahia: racha pode mudar comando do partido

“O novo aeroporto será um dos maiores vetores de integração e desenvolvimento da nossa região, ampliando a mobilidade, fortalecendo o turismo, atraindo novos investimentos e impulsionando a geração de emprego e renda”, destacou o gestor.

O prefeito ressaltou ainda que o projeto representa um sonho antigo da população, que agora começa a se aproximar da realidade. "Um grande sonho que vai projetar Itabuna em um novo patamar de crescimento e oportunidades para todos", completou.

