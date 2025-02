Itabuna pode alcançar posto de novo polo logístico da Bahia; entenda

Augusto Castro (PSD), prefeito de Itabuna - Foto: Reprodução / Youtube

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), projeta o município como um dos principais polos logísticos da Bahia para os próximos anos. Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta sexta-feira, 31, o gestor elencou os motivos que podem levar a cidade a alcançar a posição.

“O sul da Bahia contribuiu muito para o desenvolvimento do estado nos anos 60 e 70. A arrecadação do ICMS do cacau deu uma grande contribuição para o desenvolvimento do Polo de Camaçari, por exemplo. É uma região pujante, rica, de um povo trabalhador. Temos duas grandes cidades que são Itabuna e Ilhéus, que juntando as populações, superam as 400 mil pessoas. Temos mais cerca de 90 cidades que dependem de serviços e comércio de Itabuna, que é uma cidade que tem um polo comercial e industrial que faz crescer as oportunidades de emprego. Além disso, temos uma ligação muito importante com a BR-101, a BR-415 que liga a regiões importantes do estado”, destacou Augusto.

O chefe do Executivo itabunense também falou sobre a retomada da malha aérea que, em sua avaliação, é uma das demandas a serem atendidas para o fortalecimento da região.

“Essa é a grande reivindicação do sul da Bahia. Nós temos o aeroporto Jorge Amado em Ilhéus que precisa de intervenção. Existe um movimento político para ter o instrumentos no aeroporto que hoje opera sem. Itabuna tem um aeroporto que foi construído nos anos 70 e que tem uma pista de quase 1,4 mil quilômetro e estamos fazendo um estudo através do governo da Bahia, com a Seinfra. O governador determinou esse estudo para a reativação do aeroporto de Itabuna. Estamos buscando alternativas para tirar os moradores ribeirinhos próximos para ser um aeroporto de retaguarda regional. Não para receber voos diários mas de ter uma pista para pequenas aeronaves”, explicou o prefeito.