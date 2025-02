Caetano priorizou saúde, educação e transporte no início do mandato

Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT) - Foto: Divulgação

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), se dedicou a garantir o bom funcionamento dos serviços públicos no ano de 2025 no seu 1º mês de mandato. Antes mesmo da posse, ainda em dezembro, foi ele o responsável por montar a escala médica dos postos de saúde para a virada do ano. Depois da posse, garantiu junto ao Governo do Estado o abastecimento de medicamentos nas unidades de saúde, a retomada das cirurgias eletivas e realização de exames.

Em janeiro, Caetano ainda reabriu a UPA dos Phocs, com todos os equipamentos necessários para o seu pleno funcionamento, e conseguiu uma ambulância nova, equipamentos para as unidades de saúde e resolveu os problemas emergenciais na rede básica do município. Também encaminhou obras importantes na sede e na orla, como a construção da Policlínica de Saúde, e dos locais onde funcionarão as UPAs de Monte Gordo e Vila de Abrantes. A UPA de Abrantes, inclusive, teve o edital de licitação anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues.

Na educação, o prefeito garantiu o pagamento das férias referentes a dezembro dos profissionais da rede, autorizou a reforma de 17 escolas que haviam sido entregues sem as condições adequadas para funcionamento pela antiga gestão. Concedeu também, após oito anos, reajuste salarial linear acima da inflação para os professores, incluindo aposentados. Além disso, garantiu o transporte universitário para estudantes de instituições públicas, que havia sido suspenso pela gestão passada.

Outro grande problema herdado de anos anteriores foi em relação ao transporte público. Luiz Caetano reuniu os vereadores do município, tanto os de oposição como de governo junto ao Ministério Público da Bahia para encontrar uma solução. Ficou decidido que será firmado um contrato emergencial, com validade de seis meses podendo ser renovado por mais seis meses, enquanto a gestão prepara o projeto definitivo de mobilidade urbana da cidade.

A revitalização dos espaços públicos começou imediatamente. Um “faxinaço” foi realizado em diversos pontos da cidade logo nos primeiros dias de gestão, acompanhado pela manutenção da iluminação pública e de um mutirão de limpeza no Horto Florestal. Caetano também ordenou um mutirão de higienização no Centro Comercial, com limpeza da caixa de gordura, caixa de esgoto, limpa-fossa, lavagem e higienização de todos os setores do equipamento, enquanto equipes da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) realizaram ações de prevenção contra alagamento nos rios e canais que cortam a cidade, retirando vegetação, lixo e acúmulo de terra.

A nova administração também se comprometeu com os servidores municipais, retomando o pagamento dos salários no último dia de cada mês. A medida busca restabelecer a previsibilidade financeira para os funcionários públicos. Outra iniciativa marcante foi a ampliação da representatividade feminina no alto escalão do governo, com dez mulheres ocupando os cargos de secretárias e dirigentes.