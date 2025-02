Governo reajusta piso salarial de professores da educação básica

Piso salarial dos professores da rede básica passa a ser de R$ 4.867,77 - Foto: Ascom Sec

O ministro da Educação, Camilo Santana, publicou, na edição desta sexta-feira, 31, do Diário Oficial da União (DOU), uma portaria que autoriza o reajuste do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica.

Conforme o documento, o valor mínimo que professores da rede pública da educação básica devem ganhar no Brasil passa a ser de R$ 4.867,77, um aumento de 6,27%. O piso anterior era de R$ 4.580.

“Valorização dos nossos professores”, comemorou Camilo em um publicação nas redes sociais. A portaria está em vigor com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025.