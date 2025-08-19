Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM?

Câmara aprova urgência de novas regras para punir motins

Medida foi apresentada após obstrução dos deputados bolsonaristas

Por Gabriela Araújo

19/08/2025 - 20:12 h
Sessão legislativa
Sessão legislativa -

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 19, o requerimento de urgência para endurecer o Código de Ética e o Regimento Interno do Legislativo, após o motim formado pelos deputados bolsonaristas para obstruir a abertura da sessão.

A mudança das regras foi proposta pela Mesa Diretora, e prevê punições às condutas de agressões físicas e de obstaculização física do funcionamento das atividades legislativas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No ato da votação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mandou recado para os parlamentares envolvidos na confusão, nos dias 5 e 6 deste mês.

"Todos aqui que participaram daqueles momentos sabem que não pode se repetir. Esta é uma demonstração clara de que esta presidência não aquietará movimentos como aqueles”, disse o republicano.

Leia Também:

Câmara dos Deputados aprova reajuste de 9% no salário dos militares
Câmara dos Deputados aprova acordos internacionais
Câmara dos Deputados cria grupo para discutir reforma administrativa
Câmara dos Deputados aprova aumento salarial para servidores federais

Depois da aprovação do requerimento, a Câmara deve designar quem ficará com a relatoria do caso. Motta ainda complementou afirmando que a proposição tem o intuito de proteger o funcionamento do Legislativo.

“Estamos votando a urgência e, em seguida, vamos designar um relator que poderá negociar o texto. Não há desejo de hipertrofiar os poderes, mas de proteger o bom funcionamento da Casa. Precisamos ter à mesa a possibilidade de punir episódios e sermos pedagógicos”, disse.

Medidas que serão coibidas na Câmara

  • Agressões físicas;
  • Ocupação da Mesa;
  • Impedimento de votações.

Outras medidas prevista na mudança

O projeto de lei também amplia os poderes do presidente da Câmara. Nesse sentido, em situações flagrantes, ele poderá aplicar medidas imediatas, respondendo a tumultos sem depender da abertura formal de processo na Corregedoria.

O rito de tramitação também deve ser alterado com a mudança. Com isso, os casos de agressão e obstrução deverão ser processados obrigatoriamente pelo mecanismo previsto no artigo 15 do Regimento Interno.

Votação

Após aprovação da urgência, a proposição deve ser posta em votação nos próximos dias. Até o momento, ainda não foi anunciado a data para análise do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Código de Ética da Câmara hugo motta regimento interno

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sessão legislativa
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Sessão legislativa
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Sessão legislativa
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Sessão legislativa
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x